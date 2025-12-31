स्पोर्ट्स डेस्क : इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने बॉक्सिंग डे एशेज टेस्ट में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर मिली इंग्लैंड की जीत को लेकर तीखी टिप्पणी की है। वॉन का मानना है कि यह जीत “लॉटरी” जैसी थी और इसे पारंपरिक टेस्ट क्रिकेट की कसौटी पर नहीं आंका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्रेंडन मैकुलम और बेन स्टोक्स के नेतृत्व वाले युग को मजबूती देने के लिए इंग्लैंड को सिडनी में खेले जाने वाले पांचवें और अंतिम टेस्ट में एक मजबूत, पूरा मुकाबला जीतना होगा।

मेलबर्न की जीत पर सवाल

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहले तीन टेस्ट गंवाकर पहले ही एशेज सीरीज़ हार चुकी इंग्लिश टीम ने चौथे टेस्ट में वापसी जरूर की, लेकिन वॉन के अनुसार यह जीत परिस्थितियों का नतीजा थी। MCG की गेंदबाजों के अनुकूल पिच पर मैच सिर्फ दो दिन में खत्म हो गया, जिसमें कुल 36 विकेट गिरे और सभी विकेट तेज गेंदबाजों के खाते में आए। वॉन ने इसे टेस्ट क्रिकेट का “उचित मुकाबला” नहीं माना।

जोश टोंग बने हीरो

मेलबर्न टेस्ट में इंग्लैंड के लिए तेज गेंदबाज जोश टोंग सबसे बड़े सितारे रहे। उन्होंने मैच में 5/45 और 2/44 के आंकड़े दर्ज किए और 21वीं सदी में MCG के बॉक्सिंग डे टेस्ट में पांच विकेट लेने वाले पहले इंग्लिश गेंदबाज बने। उनकी घातक गेंदबाजी ने इंग्लैंड को 2011 के बाद ऑस्ट्रेलिया में पहली टेस्ट जीत दिलाई और 5,000 से ज्यादा दिनों का जीत का सूखा खत्म किया।

सिडनी टेस्ट क्यों है अहम?

वॉन का मानना है कि सिडनी में खेला जाने वाला अंतिम टेस्ट इस टीम और मैनेजमेंट के भविष्य के लिए बेहद अहम है। उनके मुताबिक, “क्रिकेट मैच जीतना अच्छा है, लेकिन मेलबर्न में जो हुआ वह पूरी तरह लॉटरी था। अब इंग्लैंड को एक ऐसा टेस्ट जीतने की जरूरत है जो पांच दिन तक चले और जिसमें असली प्रतिस्पर्धा दिखे।” वॉन ने साफ किया कि केवल एक अनुकूल पिच पर मिली जीत से मैकुलम-स्टोक्स युग को सही ठहराया नहीं जा सकता।

मैकुलम-स्टोक्स युग पर दबाव

ब्रेंडन मैकुलम के कोच बनने के बाद इंग्लैंड ने 45 टेस्ट खेले हैं, जिनमें 25 जीते और 17 हारे हैं। वॉन ने कहा कि भले ही बेन स्टोक्स और मैकुलम के बने रहने की संभावना है, लेकिन सिडनी में खराब हार होने की स्थिति में “ईमानदार और कठिन बातचीत” से बचा नहीं जा सकेगा। उनके अनुसार, मैनेजमेंट को अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए इस टेस्ट में ठोस प्रदर्शन चाहिए।

बदलाव नहीं, स्वीकारोक्ति जरूरी

वॉन ने इंग्लैंड क्रिकेट को बार-बार बदलाव करने के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि टीम को यह मानना होगा कि इस दौरे पर उनसे कई रणनीतिक और मानसिक गलतियां हुईं। अगर इंग्लैंड यह सोचता रहा कि वह सिर्फ बदकिस्मत था, तो भविष्य में बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है।

मैच्योरिटी की कमी पर चिंता

पूर्व कप्तान ने इंग्लैंड की खेल शैली और बयानों में ज्यादा मैच्योरिटी की जरूरत बताई। उनके मुताबिक टीम को न सिर्फ मैदान पर बल्कि मैदान के बाहर भी ज्यादा संतुलित रवैया अपनाना होगा। वॉन ने कहा कि अगर इंग्लैंड अपनी गलतियों को खुले दिल से स्वीकार कर लेता है, तो मौजूदा मैनेजमेंट को जारी रखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।