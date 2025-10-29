Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

स्पोर्ट्स डेस्क: टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बल्लेबाजों ने जमकर रनों की बारिश की है। सीमित ओवरों के इस सबसे छोटे प्रारूप में अब तक कुछ टीमों ने ही 300 से अधिक का आंकड़ा पार कर इतिहास रचा है। जिम्बाब्वे, नेपाल, इंग्लैंड और भारत जैसी टीमों ने अपने-अपने मैचों में अविश्वसनीय प्रदर्शन करते हुए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े टीम स्कोर का  रिकॉर्ड अपने नाम किया है।

1. जिम्बाब्वे

कुल स्कोर: 20 ओवर में 344/4
प्रतिद्वंद्वी टीम: गाम्बिया

जिम्बाब्वे ने गाम्बिया के खिलाफ नैरोबी के रुआराका मैदान पर 20 ओवर में चार विकेट पर 344 रन ठोककर विश्व रिकॉर्ड बनाया। उनकी रन रेट रही 17.20, जो किसी भी टी20 अंतरराष्ट्रीय पारी में अब तक की सबसे तेज़ रफ्तार है। यह स्कोर क्रिकेट इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा टी20 कुल योग है।

2. नेपाल

कुल स्कोर: 20 ओवर में 314/3
प्रतिद्वंद्वी टीम: मंगोलिया

नेपाल ने सितंबर 2023 में मंगोलिया के खिलाफ हांगझोउ में शानदार प्रदर्शन करते हुए 314/3 रन बनाए। नेपाली बल्लेबाजों ने पूरे 20 ओवर में रनगति 15.70 रखी और 300 से ऊपर का स्कोर बनाने वाली एशिया की पहली टीम बन गई। 

3. इंग्लैंड

कुल स्कोर: 20 ओवर में 304/2
प्रतिद्वंद्वी टीम: दक्षिण अफ्रीका

इंग्लैंड ने सितंबर 2025 में मैनचेस्टर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ धमाकेदार पारी खेलते हुए 304/2 रन बनाए। यह इंग्लैंड का टी20 इतिहास का सर्वोच्च स्कोर रहा।

4. भारत

कुल स्कोर: 20 ओवर में 297/6
प्रतिद्वंद्वी टीम: बांग्लादेश

भारत ने अक्टूबर 2024 में हैदराबाद में बांग्लादेश के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 297/6 का स्कोर खड़ा किया। भारतीय बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर रनगति को 15 के करीब बनाए रखा। 

5. जिम्बाब्वे

कुल स्कोर: 20 ओवर में 286/5
प्रतिद्वंद्वी टीम: सेशेल्स

जिम्बाब्वे ने अक्टूबर 2024 में ही सेशेल्स के खिलाफ एक और विस्फोटक प्रदर्शन करते हुए 286/5 रन बनाए। यह साबित करता है कि जिम्बाब्वे टीम का सीमित ओवरों में दबदबा तेजी से बढ़ रहा है। 

6. भारत

कुल स्कोर: 20 ओवर में 283/1
प्रतिद्वंद्वी टीम: दक्षिण अफ्रीका

इन धमाकेदार प्रदर्शनों से साफ है कि आधुनिक टी20 क्रिकेट में बल्लेबाजों का युग लौट आया है। जहां पहले 200 रन का आंकड़ा पार करना मुश्किल माना जाता था, वहीं अब टीमें 250 से ऊपर पहुंचने लगी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि नई पिचों, बेहतर बल्लों और आक्रामक मानसिकता ने खेल की दिशा बदल दी है, जिससे आने वाले समय में 350 का स्कोर भी असंभव नहीं रहेगा।