स्पोर्ट्स डेस्क : डिफेंडिंग चैंपियन कर्नाटक ने आगामी विजय हजारे ट्रॉफी के लिए अपनी 16 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। टीम में पिछली वनडे सीरीज के कप्तान KL राहुल की वापसी सबसे बड़ा आकर्षण रही, जो लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय व्यस्तताओं के कारण घरेलू क्रिकेट से दूर थे। 50 ओवर का यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 24 दिसंबर से शुरू होगा और टीम की कमान मयंक अग्रवाल संभालेंगे।

राहुल और प्रसिद्ध कृष्णा मध्य टूर्नामेंट छोड़ सकते हैं

KL राहुल के साथ-साथ तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को भी टीम में शामिल किया गया है। हालांकि, दोनों खिलाड़ी भारत की वनडे टीम का हिस्सा हैं और 11 जनवरी से न्यूज़ीलैंड के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज शुरू होने पर राज्य टीम को बीच टूर्नामेंट छोड़ सकते हैं। ऐसे में वे कर्नाटक के ग्रुप स्टेज के अंतिम मुकाबलों और संभावित नॉकआउट मैचों में उपलब्ध नहीं रहेंगे।

अनुभवी खिलाड़ियों से सजी टीम

कर्नाटक की टीम में करुण नायर, देवदत्त पडिक्कल और श्रेयस गोपाल जैसे अनुभवी नाम भी शामिल हैं। मौजूदा चैंपियन होने के नाते कर्नाटक को एक बार फिर खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है।

ग्रुप ए में कर्नाटक, अहमदाबाद में होंगे सभी मैच

कर्नाटक को ग्रुप ए में रखा गया है, जहां उसका सामना झारखंड, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, त्रिपुरा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से होगा। टीम अपने सभी ग्रुप मैच अहमदाबाद में खेलेगी और 24 दिसंबर को झारखंड के खिलाफ टूर्नामेंट का आगाज करेगी।

अन्य घरेलू टूर्नामेंट में प्रदर्शन

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कर्नाटक का प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा और टीम एलीट ग्रुप डी में पांचवें स्थान पर रही। वहीं रणजी ट्रॉफी में कर्नाटक शानदार फॉर्म में है और एलीट ग्रुप बी में पांच मैचों से 21 अंकों के साथ शीर्ष पर काबिज है। टीम 22 जनवरी से दोबारा शुरू होने वाले रणजी मुकाबलों में भी इस लय को बरकरार रखना चाहेगी।

कर्नाटक की टीम (विजय हजारे ट्रॉफी)

मयंक अग्रवाल (कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, करुण नायर (उपकप्तान), आर. स्मरण, केएल श्रीजित, अभिनव मनोहर, श्रेयस गोपाल, वी. वैशाख, मानवंत कुमार एल, श्रीशा एस आचार, अभिलाष शेट्टी, शरथ बीआर, हर्षिल धर्माणी, ध्रुव प्रभाकर, केएल राहुल, प्रसिद्ध कृष्णा।