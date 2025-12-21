स्पोर्ट्स डेस्क : न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला माउंट माउंगानुई के बे ओवल में रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। चौथे दिन न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे और कप्तान टॉम लैथम ने ऐसी बल्लेबाज़ी की, जिसने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया। दोनों ने न सिर्फ दूसरी पारी में शतक जमाए, बल्कि एक ऐसा रिकॉर्ड भी बनाया जो 148 साल के टेस्ट इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया।

चौथे दिन सलामी जोड़ी का जलवा

टेस्ट के चौथे दिन न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में डेवोन कॉनवे और टॉम लैथम ने वेस्टइंडीज के गेंदबाज़ों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। दोनों ने धैर्य और आक्रामकता का शानदार संतुलन दिखाया। कॉनवे ने 139 गेंदों में 100 रन पूरे किए, जिसमें आठ चौके और तीन छक्के शामिल थे। वहीं कप्तान लैथम ने 130 गेंदों में 101 रन की सधी हुई पारी खेली, जिसमें नौ चौके और दो छक्के लगाए।

पहले विकेट के लिए 192 रनों की अहम साझेदारी

कॉनवे और लैथम ने दूसरी पारी में पहले विकेट के लिए 192 रनों की मजबूत साझेदारी की। इस साझेदारी ने न्यूजीलैंड को पूरी तरह ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया। दोनों बल्लेबाज़ों ने नई गेंद को संभलकर खेला और मौका मिलने पर रन बटोरते रहे, जिससे वेस्टइंडीज के गेंदबाज़ों को कोई बड़ी सफलता नहीं मिल सकी।

462 रनों का विशाल लक्ष्य

सलामी जोड़ी के शतकों की बदौलत न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी 306/2 के स्कोर पर घोषित कर दी। इसके साथ ही वेस्टइंडीज के सामने जीत के लिए 462 रनों का बेहद मुश्किल लक्ष्य रखा गया। दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज ने बिना कोई विकेट गंवाए 43 रन बना लिए। ब्रैंडन किंग 37 रन बनाकर क्रीज़ पर जमे हुए हैं, जबकि जॉन कैम्पबेल 2 रन पर उनका साथ निभा रहे हैं।

टेस्ट क्रिकेट में बना ऐतिहासिक रिकॉर्ड

डेवोन कॉनवे और टॉम लैथम की यह जोड़ी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। टेस्ट क्रिकेट के 148 साल के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब किसी टीम के सलामी बल्लेबाजों ने एक ही टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक जड़े हों। इससे पहले पहली पारी में लैथम ने 137 रन और कॉनवे ने शानदार 227 रन बनाए थे। तब दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 323 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी की थी, जो पहले ही मैच को खास बना चुकी थी।

पहली पारी का पूरा हाल

न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी 575/8 के विशाल स्कोर पर घोषित की थी। इसके जवाब में वेस्टइंडीज ने भी संघर्ष दिखाया और कावेम हॉज के नाबाद 123 रनों की मदद से 420 रन बनाए। हालांकि पहली पारी के आधार पर न्यूजीलैंड को 155 रनों की अहम बढ़त मिल गई थी, जिसने मैच की दिशा तय कर दी।

सीरीज में न्यूजीलैंड की बढ़त

न्यूजीलैंड पहले ही टेस्ट सीरीज़ में 1-0 से आगे है। क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेला गया पहला टेस्ट ड्रॉ रहा था, जबकि वेलिंगटन के बेसिन रिज़र्व में हुए दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड ने 9 विकेट से जीत दर्ज की थी। अब बे ओवल टेस्ट में भी मेज़बान टीम मज़बूत स्थिति में है और कॉनवे–लैथम की ऐतिहासिक बल्लेबाजी ने वेस्टइंडीज के सामने जीत की राह को बेहद मुश्किल बना दिया है।

