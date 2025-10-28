स्पोर्ट्स डेस्क: टी20 क्रिकेट ने दुनिया भर में बल्लेबाज़ों को अपनी विस्फोटक प्रतिभा दिखाने का मौका दिया है। इस छोटे प्रारूप में कई बल्लेबाज़ों ने रन बनाने के रिकॉर्ड्स को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आइए नज़र डालते हैं टी20 क्रिकेट इतिहास के टॉप 5 सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ों पर:

1. रोहित शर्मा (भारत)

मैच: 159

रन: 4,231

शतक: 5

‘हिटमैन’ के नाम से मशहूर रोहित शर्मा के पास टी20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड है। उनकी पावर-हिटिंग और टाइमिंग बेमिसाल मानी जाती है। हालांकि उन्होंने क्रिकेट के इस टी20 प्रारूप से संन्यास ले लिया है।

2. बाबर आजम (पाकिस्तान)

मैच: 128

रन: 4,223

औसत: 39.83

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम टी20 में अपनी क्लास और निरंतरता के लिए जाने जाते हैं। वो अक्सर टीम को स्थिर शुरुआत देने में अहम भूमिका निभाते हैं।

3. विराट कोहली (भारत)

मैच: 125

रन: 4,188

औसत: 48.69

विराट कोहली टी20 फॉर्मेट में लगातार रन बनाने की क्षमता के लिए मशहूर हैं। उनकी स्थिरता और बड़े मौकों पर प्रदर्शन करने की आदत उन्हें बाकी सब से अलग बनाती है। रोहित को साथ कोहली ने भी टी20 प्रारूप से संन्यास ले लिया है।

4. जोस बटलर (इंग्लैंड)

मैच: 144

रन: 3,869

औसत: 35.49

इंग्लैंड के बल्लेबाज जोस बटलर अपने आक्रामक अंदाज और शुरुआती ओवरों में छक्कों की बरसात के लिए मशहूर हैं।

5.पॉल स्टर्लिग (आयरलैंड)

मैच: 153

रन: 3,710

औसत: 27.69

आयरलैंड के स्टार ओपनर स्टर्लिग ने एसोसिएट क्रिकेट से निकलकर विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। वे आयरलैंड के लिए लगातार रन मशीन साबित हुए हैं।