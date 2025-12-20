स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 क्रिकेट में जहां बुमराह और अर्शदीप जैसे तेज गेंदबाजों का दबदबा माना जाता है, वहीं 2025 में विकेटों की रेस में भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने सबको पीछे छोड़ते हुए नया इतिहास रच दिया। ‘मिस्ट्री स्पिनर’ वरुण ने साल 2025 का अंत शानदार अंदाज में किया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांचवें और आखिरी टी20 मुकाबले में दमदार प्रदर्शन के साथ वरुण ने न सिर्फ भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई, बल्कि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। 2025 में उनकी निरंतरता और विकेट लेने की भूख ने उन्हें 2025 के टॉप टी20I गेंदबाजों की सूची में सबसे ऊपर पहुंचा दिया।

2025 में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट

वरुण चक्रवर्ती ने 2025 में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 36 विकेट झटककर फुल-मेम्बर देशों के खिलाड़ियों में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनने का गौरव हासिल किया। उन्होंने यह उपलब्धि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के आखिरी मुकाबले में चार विकेट लेकर पूरी की। इस लिस्ट में वह पाकिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज के साथ बराबरी पर रहे, जिन्होंने 26 मैचों में 36 विकेट लिए।

कम मैचों में बड़ा कारनामा

दिलचस्प बात यह रही कि मोहम्मद नवाज की तुलना में वरुण चक्रवर्ती ने छह मैच कम खेलकर 36 विकेट पूरे किए। वरुण का औसत भी 13.61 रहा, जो उनकी घातक गेंदबाजी को दर्शाता है। वहीं, उन्होंने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज और आरसीबी के नए खिलाड़ी जैकब डफी को पीछे छोड़ा, जिनके नाम 2025 में 35 विकेट दर्ज थे।

पांचवें टी20 में उतार-चढ़ाव भरा स्पेल

नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में खेले गए पांचवें टी20 मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती ने चार ओवर में 53 रन जरूर खर्च किए, लेकिन विकेट लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पावरप्ले के बाद उन्होंने रीजा हेंड्रिक्स को पवेलियन भेजा। इसके बाद 13वें ओवर में कप्तान एडन मार्करम और डोनोवन फरेरा को आउट कर मैच का रुख भारत की ओर मोड़ दिया। अंतिम ओवर में उन्होंने जॉर्ज लिंडे का विकेट भी चटकाया।

प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब

शानदार प्रदर्शन का इनाम वरुण चक्रवर्ती को ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ के रूप में मिला। 34 वर्षीय इस स्पिनर ने चार मैचों में 10 विकेट लिए और उनका औसत 11.20 रहा। पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन में वरुण ने कहा कि उनका फोकस हमेशा विकेट लेने पर रहता है और कप्तान सूर्यकुमार यादव समेत सीनियर खिलाड़ियों से बातचीत उन्हें आत्मविश्वास देती है।

लगातार खुद को निखारने पर जोर

वरुण चक्रवर्ती ने बताया कि वह हर सीरीज में कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने यह अवॉर्ड अपने माता-पिता और बहन को समर्पित किया। कुल मिलाकर 2025 में उन्होंने टी20 फॉर्मेट में (आईपीएल और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी सहित) 37 मैचों में 55 विकेट झटके। अब वह जनवरी से शुरू होने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20I सीरीज में भी भारतीय टीम के लिए अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे।