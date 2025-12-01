स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय क्रिकेट के कई दिग्गज खिलाड़ियों ने टीम में जगह बनाने के बाद अपनी डाइट में बड़ा बदलाव किया और पूरी तरह शाकाहारी (Vegetarian) बन गए। इस लिस्ट में शामिल हैं रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चहल, ईशांत शर्मा, शिखर धवन, रोहित शर्मा, हार्दिक पंड्या और विराट कोहली।

अश्विन का अनुभव

पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन बचपन से ही शाकाहारी थे, लेकिन टीम इंडिया में आने के बाद पोषण संबंधी कारणों से उन्होंने नॉनवेज खाना शुरू किया। हालांकि, उनका मन इसे पसंद नहीं आया और अब वे फिर से पूरी तरह शाकाहारी डाइट पर लौट आए हैं।

चहल और फिटनेस का असर

युजवेंद्र चहल को मांस, कबाब और बटर चिकन पसंद था, लेकिन धीरे-धीरे उनका रुझान शाकाहारी भोजन की ओर बढ़ा। फिटनेस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 2020 में पूरी तरह शाकाहारी बनने का फैसला किया।

ईशांत शर्मा की प्रेरणा

तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा को कभी मांस खाना पसंद था, लेकिन एक बार बाजार में मुर्गियों के साथ हो रहे क्रूर व्यवहार को देखकर उन्होंने शाकाहारी बनने का निर्णय लिया।

धवन, रोहित और पंड्या की डाइट बदलाव कहानी

पूर्व ओपनर शिखर धवन ने 2018 में मांस छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें इससे नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती थी। रोहित शर्मा ने टीम में आने के बाद अपने फिटनेस को लेकर आलोचना का सामना किया और अब पूरी तरह शाकाहारी हैं, केवल अंडा खाते हैं। हार्दिक पंड्या ने भी फिटनेस के कारण मांस खाना छोड़ दिया और शाकाहारी डाइट अपनाई।

विराट कोहली की शाकाहारी यात्रा

विराट कोहली को बचपन में बिरयानी और अन्य मांसाहारी व्यंजन बहुत पसंद थे। 2018 में उन्होंने मांस खाना बंद कर दिया। स्वास्थ्य और पाचन समस्याओं के कारण उन्होंने दूध, दही और घी जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन भी रोक दिया और पूरी तरह शाकाहारी जीवनशैली अपनाई।

इस बदलाव से न केवल उनकी फिटनेस और प्रदर्शन में सुधार हुआ, बल्कि भारतीय क्रिकेट में भी शाकाहारी खिलाड़ियों की बढ़ती संख्या का उदाहरण सामने आया।