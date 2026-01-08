कोलंबो : श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने विक्रम राठौर को अपना बैटिंग कोच नियुक्त किया है क्योंकि वे आगामी टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी तेज कर रहे हैं, जो 7 फरवरी से शुरू होगा। राठौर पहले 2019 से 2024 तक भारत के बैटिंग कोच रह चुके हैं। उनके कार्यकाल में टीम ने ICC टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया जिसमें 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीतना भी शामिल है। भारतीय टीम से बाहर होने के बाद राठौर राजस्थान रॉयल्स में बैटिंग और असिस्टेंट कोच के तौर पर शामिल हुए।

श्रीलंका क्रिकेट ने एक रिलीज में कहा, 'उन्हें कंसल्टेंसी के आधार पर नियुक्त किया गया है जिसका मुख्य फोकस ICC पुरुष T20I वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम की तैयारी पर है। राठौर ने देश के लिए टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल में खेला है, वह 18 जनवरी को अपना कार्यभार संभालेंगे और 10 मार्च तक टीम के साथ रहेंगे। श्रीलंका अभी टी20 वर्ल्ड कप से पहले तीन मैचों की सीरीज में पाकिस्तान का सामना कर रहा है। वे आगामी ग्लोबल इवेंट की सह-मेजबानी की तैयारी करते हुए उनके अनुभव का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहेंगे।

इस बड़े टूर्नामेंट की तैयारी में श्रीलंका ने दिग्गज तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा को भी 15 दिसंबर से 25 जनवरी तक 40 दिनों की अवधि के लिए तेज गेंदबाजी कंसल्टेंट नियुक्त किया है। मलिंगा दो आधिकारिक मौकों पर तेज गेंदबाजी कंसल्टेंट के तौर पर काम कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने पिछले कुछ सालों में टॉप गेंदबाजों को अनौपचारिक मार्गदर्शन भी दिया है। पिछले दो सालों से वह सनथ जयसूर्या के नेतृत्व वाले कोचिंग स्टाफ को सलाह दे रहे हैं। श्रीलंका को ग्रुप B में ऑस्ट्रेलिया, ओमान, आयरलैंड और ज़िम्बाब्वे के साथ रखा गया है। 2014 के चैंपियन 8 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा इंटरनेशनल स्टेडियम में अपने पहले मैच में आयरलैंड से भिड़ेंगे।