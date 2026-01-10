वडोदरा : भारत और न्यूजीलैंड के बीच रविवार, 11 जनवरी को होने वाले पहले वनडे से ठीक पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत अभ्यास सत्र के दौरान चोटिल हो गए, जिसके बाद उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। यह मुकाबला वडोदरा के बीसीए स्टेडियम (कोटाम्बी) में खेला जाना है और पंत की चोट की खबर से फैंस की चिंता बढ़ गई है।

प्रैक्टिस के दौरान कैसे लगी चोट

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नेट्स में थ्रो-डाउन स्पेशलिस्ट्स के सामने बल्लेबाजी करते समय एक गेंद ऋषभ पंत की कमर के ठीक ऊपर जा लगी। इसके बाद वह असहज दिखे और अभ्यास सत्र बीच में ही छोड़कर बाहर चले गए। हालांकि, चोट लगने से पहले पंत ने करीब 50 मिनट तक बल्लेबाजी अभ्यास किया था और अच्छी लय में नजर आ रहे थे। फिलहाल उनकी चोट को लेकर बीसीसीआई या टीम मैनेजमेंट की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

पहले वनडे में केएल राहुल को मिल सकता है मौका

ऋषभ पंत ने अगस्त 2024 में अपना आखिरी वनडे खेला था और वह लंबे समय से चोट की समस्याओं से जूझते रहे हैं। इंग्लैंड दौरे के दौरान भी उन्हें चोट लगी थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे टीम में पंत को केएल राहुल के साथ दूसरे विकेटकीपर के रूप में चुना गया है। मौजूदा हालात को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि पहले वनडे में केएल राहुल विकेटकीपर-बल्लेबाज के तौर पर खेलते नजर आ सकते हैं। इससे पहले राहुल ने शुभमन गिल की अनुपस्थिति में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में कप्तानी भी की थी।

कब और कहां होगा पहला वनडे

भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रविवार, 11 जनवरी को वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच की शुरुआत दोपहर 1:30 बजे (IST) होगी।

टीम इंडिया का वनडे स्क्वॉड

रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, यशस्वी जायसवाल, नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा।

