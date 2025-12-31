स्पोर्ट्स डेस्क: श्रीलंका के पूर्व अंडर-19 क्रिकेटर अक्षु फर्नाडो का मंगलवार को निधन हो गया। वह पिछले करीब सात वर्षो से कोमा में थे। दिसंबर 2018 में कोलंबो में एक असुरक्षित रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने के बाद उनकी हालत गंभीर हो गई थी। हादसे में उन्हें कई गंभीर चोटें आई थीं और तभी से वह अधिकतर समय लाइफ सपोर्ट पर थे। उनके निधन की खबर से श्रीलंकाई क्रिकेट जगत में शोक की लहर दौड़ गई है।

2018 का दर्दनाक हादसा बना करियर का टर्निग पॉइंट

28 दिसंबर 2018 को हुए इस भीषण हादसे के बाद अक्षु फर्नाडो को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चोटें इतनी गंभीर थीं कि वह कोमा में चले गए और फिर कभी होश में नहीं आ सके। लंबे इलाज और संघर्ष के बाद आखिरकार सात साल बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया।

एक उभरते सितारे का अधूरा सपना

अक्षु फर्नाडो को श्रीलंका के सबसे प्रतिभाशाली युवा बल्लेबाज़ों में गिना जाता था। वह 2010 अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंकाई टीम का हिस्सा थे, जो न्यूजीलैंड में खेला गया था। हादसे से कुछ ही हफ्ते पहले उन्होंने रागामा क्रिकेट क्लब के लिए अपना पहला फर्स्ट-क्लास शतक जमाया था, जिससे उनके उज्ज्वल भविष्य की उम्मीदें और मजबूत हो गई थीं।

घरेलू क्रिकेट में आंकड़े

करीब 9 साल के घरेलू करियर में अक्षु फर्नांडो ने कई क्लबों का प्रतिनिधित्व किया, जिनमें कोल्ट्स क्रिकेट क्लब, पनादुरा स्पोर्ट्स क्लब और चिलॉ मरियंस स्पोर्ट्स क्लब शामिल हैं।

फर्स्ट-क्लास क्रिकेट: 39 मैच, 1067 रन, 1 शतक और 5 अर्धशतक

लिस्ट-ए क्रिकेट: 25 मैच, 298 रन

टी20 क्रिकेट: 20 मैच, 200 रन

अंडर-19 वर्ल्ड कप में यादगार पारी

अक्षु फर्नाडो ने अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी अपनी प्रतिभा की झलक दिखाई थी। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 52 रनों की जुझारू पारी खेली थी। हालांकि श्रीलंका फाइनल में जगह नहीं बना सका, लेकिन फर्नाडो की इस पारी की खूब सराहना हुई थी।

क्रिकेट जगत ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि

रागामा क्रिकेट क्लब के वरिष्ठ प्रशासक रोशन अबेयसिंघे ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा, 'वह एक शानदार इंसान और बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे। एक क्रूर हादसे ने उनका करियर छीन लिया। हम सभी के लिए यह बेहद दुखद दिन है।' उन्होंने आगे कहा, 'अक्षु हमेशा मुस्कुराते रहने वाले, मिलनसार और सच्चे जेंटलमैन थे। हम उन्हें हमेशा याद रखेंगे। शांति से सोओ, प्रिय राजकुमार।'