स्पोर्ट्स डेस्क: भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान का मानना है कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए जसप्रीत बुमराह नहीं, बल्कि मोहम्मद सिराज वही भूमिका निभा सकते हैं, जो 2023 वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी ने निभाई थी। पठान का कहना है कि सिराज अब टीम के सीनियर गेंदबाज बन चुके हैं और आने वाले वर्षों में वह भारत के तेज गेंदबाजी आक्रमण की रीढ़ साबित हो सकते हैं।

न्यूजीलैंड सीरीज से ODI में वापसी करेंगे सिराज

मोहम्मद सिराज को न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू हो रही तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुना गया है। वह अक्टूबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद पहली बार वनडे खेलते नजर आएंगे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में वह हिस्सा नहीं थे। इस सीरीज में जसप्रीत बुमराह को 2026 टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए आराम दिया गया है, जिससे सिराज भारतीय आक्रमण के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज बन गए हैं।

पठान बोले- सिराज निभा सकते हैं ‘शमी वाला रोल’

अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए इरफान पठान ने कहा, मोहम्मद सिराज अब सीनियर गेंदबाजों की श्रेणी में आ चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट में वह शानदार रहे हैं, लेकिन अगर वह वनडे में नियमित रूप से नई गेंद से गेंदबाजी करते हैं, तो 2027 वर्ल्ड कप में वह मोहम्मद शमी जैसा रोल निभा सकते हैं।'

पठान ने आगे कहा कि दक्षिण अफ्रीका की परिस्थितियों में भारत को कम से कम तीन मजबूत और क्वालिटी तेज गेंदबाजों की जरूरत होगी। 'बुमराह मैच चुनकर खेलेंगे और उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद कोई वनडे नहीं खेला है। ऐसे में बाकी गेंदबाजों को पूरी तरह तैयार रखना बेहद जरूरी है।'

भारत की गेंदबाजी संयोजन पर भी दी राय

इरफान पठान का मानना है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में भारत चार में से केवल दो या तीन तेज गेंदबाजों को ही प्लेइंग इलेवन में उतार पाएगा। भारत के पास इस सीरीज के लिए मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे विकल्प हैं। पठान के अनुसार, कुलदीप यादव को टीम में शामिल करने के लिए किसी एक तेज गेंदबाज को बाहर बैठना पड़ सकता है।

उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि भारत इस सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप करेगा। 'मुझे लगता है कि भारत इस सीरीज में 2-1 नहीं बल्कि 3-0 से जीत दर्ज करेगा।'

न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की वनडे टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल।