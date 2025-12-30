मुंबई: CSK के युवा तेज गेंदबाज रामकृष्ण घोष ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में इतिहास रचते हुए महाराष्ट्र के लिए सात विकेट लेकर नया रिकॉर्ड बनाया। हिमाचल प्रदेश के खिलाफ 42 रन में 7 विकेट लेने वाले घोष महाराष्ट्र के पहले गेंदबाज बने हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट में यह उपलब्धि हासिल की। बावजूद इसके, टीम 7 रन से मैच हार गई।

घोष बने महाराष्ट्र के पहले सात विकेट लेने वाले गेंदबाज

रामकृष्ण घोष महाराष्ट्र के पहले गेंदबाज बने जिन्होंने विजय हज़ारे ट्रॉफी में सात विकेट लिए। इससे पहले महाराष्ट्र के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन डोमिनिक मुथुस्वामी का था, जिन्होंने 2014 में मुंबई के खिलाफ 6/25 ली थी। इस शानदार प्रदर्शन के बावजूद महाराष्ट्र को जीत नहीं मिल पाई।

मैच की शुरुआत और घोष का कमाल

29 दिसंबर को कप्तान गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। घोष ने अपनी पहली ओवर में विकेट लिया और विकेटकीपर-बल्लेबाज इनेश महाजन को क्लीन बोल्ड किया। दूसरे ओवर में उन्होंने ओपनर अंकिल कालसी को और तीसरे ओवर में एकांत सेन को पवेलियन भेजा।

मध्य ओवरों में पुखराज मान का शतक

मध्य ओवरों में हिमाचल प्रदेश के पुखराज मान ने टीम को संभाला और सदी का स्कोर बनाया। हालांकि, घोष ने अंतिम ओवरों में वापसी की और नितिन शर्मा और मान के विकेट लेकर विपक्षी टीम की साझेदारी तोड़ी। उन्होंने 9.4 ओवर में सिर्फ 42 रन खर्च कर 7 विकेट लिए।

महाराष्ट्र की हार और बावने का संघर्ष

रन चेज़ में महाराष्ट्र की शुरुआत धीमी रही। आरोशिन कुलकर्णी और सिद्धेश वीर जल्दी आउट हुए। कप्तान गायकवाड़ ने अच्छी शुरुआत दी, लेकिन घोष का बल्ला कुछ खास नहीं चला। अंकित बावने ने 120 गेंदों पर 97 रन बनाए, जबकि निखिल नाइक और पृथ्वी शॉ ने छोटे योगदान दिए। अंततः महाराष्ट्र 264/9 पर आउट होकर 7 रन से हार गई।

CSK में भर्ती और IPL का इंतजार

रामकृष्ण घोष को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने ₹30 लाख बेस प्राइस पर मेगा ऑक्शन में खरीदा था। पिछले सीज़न में उन्हें IPL डेब्यू का मौका नहीं मिला था, लेकिन अब उनका शानदार प्रदर्शन उन्हें अगले IPL सीज़न में खेलने का मजबूत मौका दे सकता है।

VHT रिकॉर्ड में नाम दर्ज

विजय हज़ारे ट्रॉफी में अब तक 10 गेंदबाजों ने सात विकेट लिए हैं। दो गेंदबाज आठ विकेट भी ले चुके हैं। शीर्ष स्थान झारखंड के लेफ्ट-आर्म स्पिनर शाहबाज नदीम के नाम है, जिन्होंने 2018 में राजस्थान के खिलाफ 8 विकेट 10 रन में लिए थे।

