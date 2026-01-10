नवी मुंबई : ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज फीबी लिचफील्ड की तूफानी पारी भी यूपी वारियर्स को जीत नहीं दिला सकी और गुजरात जाइंट्स ने महिला प्रीमियर लीग (WPL) के एक रोमांचक मुकाबले में शनिवार को यूपी वारियर्स को 10 रन से शिकस्त दी।

गार्डनर और वेयरहैम ने खड़ा किया बड़ा स्कोर

पहले बल्लेबाजी के लिए भेजी गई गुजरात जाइंट्स ने कप्तान एशले गार्डनर की 41 गेंदों में 65 रन की शानदार पारी और जॉर्जिया वेयरहैम के महज 10 गेंदों में नाबाद 27 रन की आक्रामक बल्लेबाजी की बदौलत 4 विकेट पर 207 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। इससे पहले अनुष्का शर्मा (30 गेंदों में 44 रन) और गार्डनर ने तीसरे विकेट के लिए 103 रन की अहम साझेदारी की। सलामी बल्लेबाज सोफी डेवाइन छठे ओवर में 38 रन के कुल स्कोर पर आउट हो गई थीं।

गार्डनर 18वें ओवर में सोफी एक्लेस्टोन का शिकार बनीं, लेकिन अंत में वेयरहैम ने एक चौका और तीन छक्के जड़कर टीम को 200 रन के पार पहुंचाया। भारती फुलमाली 7 गेंदों में 14 रन बनाकर नाबाद रहीं।

लिचफील्ड की जुझारू पारी भी गई बेकार

लक्ष्य का पीछा करते हुए यूपी वारियर्स की शुरुआत खराब रही और किरन नवगिरे पांचवीं गेंद पर ही रेणुका सिंह का शिकार बन गईं। इसके बाद कप्तान मेग लैनिंग (27 गेंदों में 30 रन) और लिचफील्ड ने दूसरे विकेट के लिए 70 रन जोड़कर टीम को संभाला। हालांकि, दसवें ओवर में यूपी ने महज पांच गेंदों के भीतर लैनिंग, हरलीन देयोल (0) और दीप्ति शर्मा (1) के विकेट गंवा दिए। नौ ओवर में एक विकेट पर 73 रन बना चुकी टीम का स्कोर देखते ही देखते चार विकेट पर 74 रन हो गया।

इसके बावजूद लिचफील्ड ने 40 गेंदों में 78 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें उन्होंने 8 चौके और 5 छक्के लगाए। उन्होंने श्वेता सहरावत (25) के साथ 69 रन की साझेदारी की, लेकिन 16वें ओवर में लिचफील्ड के आउट होते ही गुजरात ने मैच पर शिकंजा कस लिया। अंत में आशा शोभना ने 10 गेंदों में नाबाद 27 रन (3 चौके, 2 छक्के) बनाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यूपी वारियर्स की टीम 8 विकेट पर 197 रन ही बना सकी।

गुजरात की गेंदबाजी में भी दिखी धार

गुजरात जाइंट्स के लिए जॉर्जिया वेयरहैम ने गेंद से भी कमाल दिखाते हुए 30 रन देकर 2 विकेट झटके। रेणुका सिंह और सोफी डेवाइन को भी दो-दो सफलता मिली, जबकि एशले गार्डनर और राजेश्वरी गायकवाड़ ने एक-एक विकेट हासिल किया।

यूपी वारियर्स की ओर से सोफी एक्लेस्टोन ने 32 रन देकर दो विकेट लिए, जबकि शिखा पांडे और डिएंड्रा डोटिन को एक-एक विकेट मिला। भारतीय स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को इस मैच में विकेट नहीं मिला और उन्होंने तीन ओवर में 32 रन खर्च किए।

