स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय महिला क्रिकेट की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना ने 2025 का अंत एक यादगार उपलब्धि के साथ किया है। अपनी निरंतरता, आक्रामक अंदाज और बड़े मौकों पर प्रदर्शन के दम पर उन्होंने महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में नया इतिहास रच दिया। श्रीलंका के खिलाफ T20I मैच में मंधाना ने 10,000 रन का आंकड़ा पार करते हुए इस मुकाम तक सबसे तेज पहुंचने वाली क्रिकेटर बन गई। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने कई दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए खुद को महिला क्रिकेट की महानतम बल्लेबाजों की सूची में शामिल कर लिया।

10,000 रन क्लब में मंधाना की ऐतिहासिक एंट्री

त्रिवेंद्रम में खेले गए भारत बनाम श्रीलंका चौथे T20I मुकाबले में स्मृति मंधाना को 10000 रन पूरे करने के लिए सिर्फ 27 रनों की जरूरत थी। बाएं हाथ की इस ओपनर ने यह लक्ष्य बेहद सहजता से हासिल किया और महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में पांच अंकों का आंकड़ा छूने वाली चौथी खिलाड़ी बन गईं। इस खास क्लब में उनके अलावा भारत की मिताली राज, न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स और इंग्लैंड की शार्लोट एडवर्ड्स शामिल हैं।

सबसे तेज 10,000 रन: मिताली राज का रिकॉर्ड टूटा

मंधाना ने यह मुकाम कुल 281 इंटरनेशनल मैचों में हासिल किया, जो मिताली राज से 10 मैच कम हैं। इसी के साथ वह महिला क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली सबसे तेज़ खिलाड़ी बन गईं। यह उपलब्धि उनके करियर की निरंतर प्रगति और अलग-अलग फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन को दर्शाती है।

फॉर्मेट के हिसाब से मंधाना का योगदान

स्मृति मंधाना के 10,000 से अधिक रन तीनों फॉर्मेट में बंटे हुए हैं। वनडे इंटरनेशनल में उनके नाम 5,322 रन दर्ज हैं, जबकि T20I में उन्होंने 4,022 रन बनाए हैं। टेस्ट क्रिकेट में सीमित मौके मिलने के बावजूद उन्होंने सात मैचों में 629 रन जोड़कर अपनी तकनीकी मजबूती साबित की है। तीनों फॉर्मेट में यह संतुलन उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाता है।

महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी

मिताली राज - 10,868 रन

सूजी बेट्स - 10,652 रन

शार्लोट एडवर्ड्स - 10,273 रन

स्मृति मंधाना - 10,053 रन

नैट साइवर-ब्रंट - 8,197 रन

2025 मंधाना के करियर का सुनहरा साल

साल 2025 स्मृति मंधाना के लिए बेहद खास रहा। इस दौरान उन्होंने लगातार रन बनाए, कई शतक जड़े और भारत को घरेलू परिस्थितियों में पहला महिला विश्व कप खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उनके नाम अब तीनों फॉर्मेट मिलाकर 17 अंतरराष्ट्रीय शतक दर्ज हैं। खास बात यह है कि इनमें से 14 शतक उन्होंने पिछले दो सालों में वनडे क्रिकेट में लगाए हैं।

श्रीलंका के खिलाफ यादगार पारी

रिकॉर्ड बनाने वाले मुकाबले में मंधाना ने 48 गेंदों पर 80 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 11 चौके और तीन छक्के शामिल थे। शैफाली वर्मा के साथ उनकी 162 रनों की ओपनिंग साझेदारी ने भारत को मजबूत शुरुआत दी। इसके बाद ऋचा घोष की 16 गेंदों में नाबाद 40 रनों की पारी की मदद से भारत ने 221/2 का विशाल स्कोर खड़ा किया।