मुंबई : पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह को अपने शिष्य और भारतीय कप्तान शुभमन गिल पर बेहद गर्व है, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ यादगार टेस्ट सीरीज ड्रॉ कराई। युवराज ने बताया कि कैसे जुलाई 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए शुभमन गिल ने अपने विदेशी बल्लेबाजी रिकॉर्ड को लेकर उठे सवालों को दरकिनार करते हुए टीम का नेतृत्व किया।

युवराज ने कहा, 'उनके विदेशी रिकॉर्ड पर कई सवालिया निशान थे। वह कप्तान बने और चार टेस्ट शतक जड़े। यह अविश्वसनीय है कि जब आपको जिम्मेदारी दी जाती है, तो आप उसे कैसे लेते हैं। मुझे उन पर बहुत गर्व है। मुझे यकीन है कि यह हमारी जीत है, हालांकि यह एक ड्रॉ सीरीज है, क्योंकि यह एक युवा टीम है। इंग्लैंड में जाकर अच्छा खेलना और खुद को साबित करना आसान नहीं है।'

गिल को भारत का प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया, जिन्होंने 5 टेस्ट मैचों में 75.40 की औसत से 754 रन बनाए, जिसमें चार शतक शामिल हैं। युवराज ने मैनचेस्टर में चौथा टेस्ट ड्रॉ कराने के लिए ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर की साहसिक और लंबी साझेदारी की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, 'टूर्नामेंट में वह पल था जब भारत ने टेस्ट सीरीज ड्रॉ कराई। मैंने बहुत लंबे समय से वाशिंगटन और जडेजा को शतक बनाते और टेस्ट मैच ड्रॉ कराते नहीं देखा। यह बहुत कुछ कहता है। जाहिर है जडेजा लंबे समय से टीम में हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वाशिंगटन सुंदर ने एक युवा खिलाड़ी के रूप में टीम में आने के बाद जो किया वह अविश्वसनीय था।'

युवराज ने माना कि 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत के मजबूत प्रदर्शन को और भी खास बनाने वाली बात यह थी कि उन्होंने ऐसा रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में किया। पूर्व ऑलराउंडर ने कहा, 'मुझे लगता है कि यह शानदार है क्योंकि मुझे लगता है कि जब आपके पास इंग्लैंड जाने वाली युवा टीम होती है, तो काफी दबाव होता है। आप विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों की जगह ले रहे हैं, यह आसान नहीं है। मुझे लगता है कि खिलाड़ियों ने इसका डटकर सामना किया।'