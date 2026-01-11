वडोदरा: भारत और न्यूजीलैंड के बीच रविवार से शुरू हो रही वनडे सीरीज भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या के लिए बेहद खास साबित हो सकती है। तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या के पास वनडे क्रिकेट की एक एलीट लिस्ट में शामिल होने का सुनहरा मौका है, जिसमें सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, युवराज सिंह, सनथ जयसूर्या, विव रिचर्ड्स और जैक्स कैलिस जैसे दिग्गजों के नाम शामिल हैं।

2027 वर्ल्ड कप मिशन में हार्दिक की अहम भूमिका

न्यूजीलैंड के खिलाफ यह वनडे सीरीज टीम इंडिया के 2027 वर्ल्ड कप मिशन की नई शुरुआत मानी जा रही है। ऐसे में हार्दिक पंड्या, जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और 10 ओवर की प्रभावी तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, भारत के सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक होंगे। इस दौरान वह कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं।

2000 रन और 100 विकेट के करीब

हार्दिक पंड्या अब तक 94 वनडे मैचों की 68 पारियों में 1904 रन बना चुके हैं। उनका औसत 32.82 और स्ट्राइक रेट लगभग 111 का है। उनके नाम 11 अर्धशतक दर्ज हैं और सर्वोच्च स्कोर 92 नाबाद रहा है। वनडे में 2000 रन पूरे करने के लिए उन्हें सिर्फ 96 रन की जरूरत है। गेंदबाजी की बात करें तो हार्दिक ने अब तक 91 विकेट लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/24 रहा है और वह 100 वनडे विकेट पूरे करने से महज 9 विकेट दूर हैं।

भारतीय दिग्गजों की खास सूची में शामिल होने का मौका

अगर हार्दिक पंड्या यह डबल (2000 रन + 100 विकेट) पूरा कर लेते हैं, तो वह ऐसा करने वाले सातवें भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे। इस सूची में पहले से

सचिन तेंदुलकर (18426 रन, 154 विकेट)

सौरव गांगुली (11363 रन, 100 विकेट)

युवराज सिंह (8701 रन, 111 विकेट)

कपिल देव (3783 रन, 253 विकेट)

रवि शास्त्री (3108 रन, 109 विकेट)

रविंद्र जडेजा (2862 रन, 232 विकेट) जैसे दिग्गज शामिल हैं।

इसके अलावा यह उपलब्धि श्रीलंका के सनथ जयसूर्या, वेस्टइंडीज के विव रिचर्ड्स, ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन और एंड्रयू साइमंड्स, दक्षिण अफ्रीका के जैक्स कैलिस और शॉन पोलक, तथा इंग्लैंड के इयान बॉथम और एंड्रयू फ्लिंटॉफ जैसे महान खिलाड़ियों ने भी हासिल की है।

टीमें

भारत स्क्वॉड: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, यशस्वी जायसवाल, रविंद्र जडेजा

न्यूजीलैंड स्क्वॉड: डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), विल यंग, हेनरी निकोल्स, डैरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), ज़ैकरी फॉल्क्स, निक केली, जोश क्लार्कसन, माइकल रे, काइल जैमीसन, मिचेल हे, आदित्य अशोक, क्रिस्टियन क्लार्क, जेडन लेनॉक्स।

