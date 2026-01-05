नई दिल्ली: घरेलू सरजमीं पर दक्षिण अफ्रीका के हाथों टेस्ट सीरीज में करारी हार के बाद भी भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025–27 फाइनल की उम्मीद नहीं छोड़ी है। गिल ने भारत की टेस्ट तैयारियों को मजबूत करने के लिए हर 15 दिन के रेड-बॉल तैयारी कैंप की सिफारिश की है। बताया जा रहा है कि गिल ने यह सुझाव चयनकर्ताओं के साथ एक अनौपचारिक बैठक के दौरान रखा।

टेस्ट सीरीज से पहले बेहतर तैयारी की जरूरत: गिल

एक BCCI सूत्र ने बताया, 'गिल इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट थे कि टेस्ट सीरीज से पहले टीम को बेहतर तैयारी की जरूरत है। इस सीजन में शेड्यूल की वजह से टीम को तैयारी का ज्यादा समय नहीं मिल पाया। गिल ने बोर्ड से सुझाव दिया कि हर टेस्ट सीरीज से पहले 15 दिन का रेड-बॉल कैंप आदर्श रहेगा।' गिल का मानना है कि लगातार क्रिकेट और सीमित तैयारी समय की वजह से टीम का प्रदर्शन प्रभावित हो रहा है।

भारत का व्यस्त अंतरराष्ट्रीय शेड्यूल बना बड़ी चुनौती

शुभमन गिल को इंग्लैंड दौरे से पहले भारत का टेस्ट कप्तान बनाया गया था, जहां से भारत ने WTC 2025–27 अभियान की शुरुआत की। इंग्लैंड में खेली गई पांच टेस्ट मैचों की सीरीज 2-2 से ड्रॉ रही। इसके बाद टी20 एशिया कप 2025 खत्म होते ही टीम भारत लौटी और वेस्टइंडीज को दो टेस्ट मैचों की सीरीज में हराया। हालांकि, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले भारत ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सीमित ओवरों की सीरीज खेलने गया, जिसमें कई टेस्ट खिलाड़ी शामिल थे।

कोलकाता टेस्ट से पहले नहीं मिला पर्याप्त आराम

टी20I सीरीज 8 नवंबर को खत्म हुई और उसके ठीक छह दिन बाद 14 नवंबर से कोलकाता के कठिन विकेट पर पहला टेस्ट शुरू हो गया। सीमित समय में फॉर्मेट बदलना खिलाड़ियों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुआ।

शुभमन गिल को लगी चोट, कप्तानी भी बदली

कोलकाता टेस्ट के दौरान शुभमन गिल को गर्दन में चोट लगी, जिसके चलते वह लक्ष्य का पीछा करते हुए बल्लेबाजी नहीं कर सके। भारत यह टेस्ट हार गया और गुवाहाटी में खेले गए दूसरे टेस्ट में ऋषभ पंत ने कप्तानी संभाली। दूसरे टेस्ट में भी टीम इंडिया हर विभाग में पिछड़ती नजर आई और टेम्बा बावुमा की कप्तानी वाली दक्षिण अफ्रीकी टीम ने इतिहास रच दिया।

WTC अंक तालिका में भारत की स्थिति

फिलहाल भारत WTC 2025–27 अंक तालिका में छठे स्थान पर है और टीम का विजय प्रतिशत 48.15 है। भले ही इंग्लैंड SCG टेस्ट जीत जाए, फिर भी वह भारत से ऊपर नहीं पहुंच पाएगा।

भारत के बचे हुए टेस्ट मुकाबले

भारत अब अगस्त 2027 में श्रीलंका दौरे से अगली टेस्ट सीरीज खेलेगा। टी20 वर्ल्ड कप 2026 टीम से बाहर किए गए शुभमन गिल अपनी तकनीक निखारने के लिए रणजी ट्रॉफी 2025–26 में खेलते नजर आएंगे।

श्रीलंका दौरे के बाद भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगा। WTC चक्र की आखिरी टेस्ट सीरीज भारत में होगी, जहां टीम इंडिया मौजूदा टॉप टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी।