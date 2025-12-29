स्पोर्ट्स डेस्क: भारत के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। भारतीय वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज से पहले क्रिकेट में वापसी के करीब हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में चोटिल हुए अय्यर फिलहाल बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में मेडिकल जांच के लिए मौजूद हैं।

BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मेडिकल असेसमेंट जारी

श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के दौरान लगी चोट से उबरने की राह पर हैं। स्टार बल्लेबाज इस समय भारत में हैं और मुंबई में बल्लेबाजी अभ्यास दोबारा शुरू करने के बाद वह अपनी चोट (तिल्ली में लगी गंभीर चोट) की विस्तृत जांच के लिए बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंचे हैं।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, 'आज अय्यर मुंबई से बेंगलुरु पहुंचे और CoE में रिपोर्ट की। फिलहाल यह साफ नहीं है कि वह वहां कितने दिन रुकेंगे। मेडिकल टीम को उनकी पूरी जांच में चार से छह दिन का समय लग सकता है। इसके बाद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उनकी रिकवरी की स्थिति के आधार पर आगे की योजना और मैच फिट होने की समय-सीमा तय करेगा।'

श्रेयस अय्यर को चोट कैसे लगी?

श्रेयस अय्यर को 25 अक्टूबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान गंभीर चोट लगी थी। विकेटकीपर-बल्लेबाज एलेक्स कैरी का कैच पकड़ने के प्रयास में उन्होंने डाइव लगाई, जिसके दौरान उनकी तिल्ली (स्प्लीन) में गहरी चोट आ गई। इसके बाद सिडनी के एक अस्पताल में कराए गए स्कैन में अंदरूनी रक्तस्राव की पुष्टि हुई, जिसके चलते उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और आईसीयू में रखा गया। इसी चोट के कारण वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की पिछली वनडे सीरीज में नहीं खेल पाए थे।

भारत का आगामी कार्यक्रम

भारत अब न्यूजीलैंड की मेजबानी करेगा, जहां दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी, इसके बाद पांच मैचों की टी20 सीरीज होगी। यह सीरीज भारत की टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले आखिरी अंतरराष्ट्रीय असाइनमेंट होगी। टी20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से करेंगे, जहां टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत अमेरिका के खिलाफ करेगी।