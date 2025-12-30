स्पोर्ट्स डेस्क : सेलेक्टर्स ने आने वाली न्यूजीलैंड सीरीज और 2026 वर्ल्ड कप से पहले भारत की T20I टीम से स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल को बाहर कर दिया है क्योंकि संजू सैमसन ने उनकी जगह पसंदीदा ओपनिंग बल्लेबाजों में से एक के तौर पर ले ली है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह का अब भी मानना ​​है कि पंजाब के क्रिकेटर का T20 टीम से बाहर होना टीम के बैलेंस और टीम के अंदर कड़ी टक्कर का नतीजा है।

महान भारतीय स्पिनर ने कहा है कि गिल के पास एक बल्लेबाज के तौर पर शानदार टेक्निक है और यह उन्हें टीम में वापसी करने में मदद करेगी। क्रिकेटर से कमेंटेटर बने हरभजन ने कहा, 'यह गिल के लिए कोई संकेत नहीं है। वह अपनी जगह को हल्के में नहीं ले रहे थे, लेकिन मुकाबला इतना कड़ा है कि कई खिलाड़ी हैं जो उस जगह को ले सकते हैं और टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। यह उनके लिए रास्ते का अंत नहीं है। वह शानदार टेक्निक वाले एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। मुझे विश्वास है कि वह शानदार वापसी करेंगे, और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह अभी भी टेस्ट कप्तान हैं।'

गिल को टी20 टीम से बाहर किए जाने के बारे में आगे बात करते हुए हरभजन ने कहा कि वह समझते हैं कि सेलेक्टर्स ने फाजिल्का में जन्मे खिलाड़ी को टीम में क्यों नहीं चुना। उन्होंने कहा, 'मैं अजीत अगरकर और कप्तान सूर्यकुमार यादव को सुन रहा था। वे कह रहे थे कि गिल को कॉम्बिनेशन की वजह से बाहर किया गया है। उन्होंने हालात और कॉम्बिनेशन के आधार पर ही यह फैसला लिया होगा।'

टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम :

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल (उप-कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह

