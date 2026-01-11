वडोदरा: भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर एक बार फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी के लिए तैयार हैं और उनके सामने इतिहास रचने का बड़ा मौका है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू हो रही वनडे सीरीज में अय्यर के पास वनडे क्रिकेट में 3000 रन पूरे करने का सुनहरा अवसर होगा। वह इस मुकाम से महज 83 रन दूर हैं और ऐसा करते ही भारत के सबसे तेज 3000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बन सकते हैं।

चोट के बाद दमदार वापसी

श्रेयस अय्यर अक्टूबर 2025 से क्रिकेट से दूर थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में पसलियों में गंभीर चोट लगने के बाद उनकी हालत काफी बिगड़ गई थी और अत्यधिक ब्लीडिंग के चलते उन्हें आईसीयू तक में भर्ती कराना पड़ा था। बाद में बीसीसीआई ने पुष्टि की थी कि उनके प्लीहा (स्प्लीन) में लैकरेशन हुआ था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अय्यर ने रिहैबिलिटेशन शुरू किया और अब पूरी तरह फिट नजर आ रहे हैं।

विजय हजारे ट्रॉफी में दिखाया फॉर्म

अय्यर ने हाल ही में घरेलू क्रिकेट में वापसी करते हुए विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के खिलाफ 82 रन की पारी खेली, जबकि पंजाब के खिलाफ 45 रन बनाए। इन पारियों के बाद वह इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए पूरी तरह तैयार माने जा रहे हैं।

83 रन और बन जाएगा इतिहास

यदि श्रेयस अय्यर न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के किसी भी मुकाबले में 3000 रन का आंकड़ा पार कर लेते हैं, तो वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले सबसे तेज भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे। फिलहाल यह रिकॉर्ड शिखर धवन के नाम है, जिन्होंने 72 पारियों में यह मुकाम हासिल किया था। अय्यर अब तक 67 पारियां खेल चुके हैं।

भारत के सबसे तेज 3000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज

शिखर धवन – 72 पारियां

विराट कोहली – 75 पारियां

केएल राहुल – 78 पारियां

नवजोत सिंह सिद्धू – 79 पारियां

सौरव गांगुली – 82 पारियां

श्रेयस अय्यर का वनडे रिकॉर्ड

श्रेयस अय्यर ने अब तक 73 वनडे मैचों में 2917 रन बनाए हैं। उनके नाम 5 शतक और 23 अर्धशतक हैं, जबकि उनका औसत शानदार 47.81 का रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वह इस रिकॉर्ड को और मजबूत करने के इरादे से उतरेंगे, बशर्ते उन्हें पहले वनडे की प्लेइंग इलेवन में मौका मिलता है या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा।

टीमें

भारत स्क्वॉड: शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, रविंद्र जडेजा

न्यूजीलैंड स्क्वॉड: माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), आदि अशोक, क्रिस्टियन क्लार्क, जोश क्लार्कसन, डेवोन कॉनवे, ज़ैक फॉल्क्स, मिच हे (विकेटकीपर), काइल जैमीसन, निक केली, जेडन लेनॉक्स, डैरिल मिचेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, माइकल रे, विल यंग