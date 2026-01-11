स्पोर्ट्स डेस्क: MI केपटाउन के ओपनर रयान रिकेलटन मौजूदा SA20 सीजन में शानदार फॉर्म में हैं। 10 जनवरी को उन्होंने 60 गेंदों में नाबाद 113 रन की विस्फोटक पारी खेलते हुए इस सीजन का अपना दूसरा शतक जड़ा। इस पारी की बदौलत MI केपटाउन ने 234/3 का विशाल स्कोर खड़ा किया और जॉबर्ग सुपर किंग्स को 36 रन से हराया।

हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की टी20 वर्ल्ड कप 2026 टीम से बाहर किए जाने के बाद रिकेलटन का यह प्रदर्शन चयनकर्ताओं के लिए जोरदार संदेश माना जा रहा है। क्विंटन डी कॉक की वापसी और सीमित टी20 अंतरराष्ट्रीय अनुभव वाले टोनी डी ज़ॉरज़ी को तरजीह मिलने से रिकेलटन को टीम में जगह नहीं मिली थी।

SA20 इतिहास में अनोखा रिकॉर्ड

रिकेलटन इस संस्करण के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं और SA20 इतिहास में दो शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गए हैं। छह पारियों में दो शतक उनके जबरदस्त फॉर्म की गवाही देते हैं। जॉबर्ग में खेले गए मुकाबले में MI केपटाउन के कप्तान राशिद खान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। रिकेलटन और रासी वान डर डूसन ने पावरप्ले में गेंदबाजों पर दबाव बनाया। पावरप्ले के बाद स्कोर 67/0 था।

रिकेलटन की 28 गेंदों में फिफ्टी

हाफवे स्टेज पर स्कोर 128/0 था। डैनियल वॉरॉल ने साझेदारी तोड़ी, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। वान डर डूसन ने 32 गेंदों में 65 रन बनाए। इसके बाद रिकेलटन ने अंतिम ओवरों में जमकर प्रहार किया—नांद्रे बर्गर और वियान मुल्डर पर छक्कों-चौकों की बरसात। रिकेलटन की पारी में 9 छक्के और 8 चौके शामिल रहे। अंत में करीम जनत ने 11 गेंदों में 20 रन जोड़कर स्कोर 234 तक पहुंचाया।

सुपर किंग्स की पारी लड़खड़ाई

लक्ष्य का पीछा करते हुए सुपर किंग्स ने पावरप्ले में तीन विकेट गंवा दिए। जेम्स विंस ने 43 गेंदों में 77, डायन फॉरेस्टर ने 42 गेंदों में नाबाद 80 रन बनाए, लेकिन यह प्रयास नाकाफी रहा। टीम 198/5 तक ही पहुंच सकी। MI के लिए जॉर्ज लिंडे और कगिसो रबाडा ने दो-दो विकेट लिए।

‘कांतारा’ सेलिब्रेशन पर रिकेलटन का खुलासा

मैच के बाद ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ बने रिकेलटन ने अपनी KL राहुल की ‘कांतारा’ सेलिब्रेशन की नकल पर कहा कि यह एक भावनात्मक क्षण था। उन्होंने बताया कि उन्होंने आईपीएल में राहुल को यह सेलिब्रेशन करते देखा था और वही छवि उनके दिमाग में थी—“यह एक इमोशनल आउटबर्स्ट था, जो उसी पल निकल आया।”

प्लेऑफ की रेस में MI केपटाउन जिंदा

यह MI केपटाउन की 7 मैचों में दूसरी जीत है। इस जीत से टीम की प्लेऑफ की उम्मीदें बनी हुई हैं। अब उनके तीन मुकाबले बाकी हैं और टॉप-4 में जगह बनाने का मौका अभी कायम है।