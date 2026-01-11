जोहानिसबर्ग : रेयान रिकेल्टन की नाबाद 113 रन की आक्रामक पारी से MI केपटाउन ने SA20 लीग में वांडरर्स मैदान पर जॉबर्ग सुपर किंग्स को 36 रन से हराकर अपने अभियान को फिर से पटरी पर ला दिया। रिकेल्टन ने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बराबरी करते हुए 60 गेंद में 8 चौके और 9 छक्के जड़े। इस पारी से रिकेल्टन ने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया और वह इस लीग में 2 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए।

रिकेल्टन ने रासी वेन डर डुसेन (32 गेंद में 65 रन) के साथ पहले विकेट के लिए 10.2 ओवर में 129 रन की साझेदारी कर टीम को तीन विकेट 234 रन तक पहुंचाया। इसके बाद जॉर्ज लिंडे (30 रन पर दो विकेट) और कगिसो रबाडा (34 रन पर दो विकेट) की कसी हुई गेंदबाजी ने सुपर किंग्स को पांच विकेट पर 198 रन पर रोक दिया। रिकेल्टन और डुसेन की साझेदारी के बाद निकोलस पूरन (14) और जैसन स्मिथ (दो) जैसे बड़े शॉट खेलने वाले बल्लेबाज तेजी से रन बनाने में नाकाम रहे।

रिकेल्टन ने हालांकि अपनी पारी को जाया नहीं जाने दिया। उन्होंने नांद्रे बर्गर के एक ओवर में लगातार चौके और एक बड़ा छक्का जड़ते हुए 55 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। उन्हें अंतिम ओवरों में अफगानिस्तान के करीम जनत का अच्छा साथ मिला, जिन्होंने 11 गेंदों पर नाबाद 20 रन बनाए। जॉबर्ग सुपर किंग्स को उस समय बड़ा झटका लगा जब कप्तान फाफ डु प्लेसिस बल्लेबाजी के लिए उतर नहीं सके।

इंग्लैंड के माइकल पेपर को पारी का आगाज करने के लिए भेजा गया,लेकिन एसए20 में उनकी पहली पारी ज्यादा देर नहीं चली। तीसरे ओवर की शुरुआत में रबाडा ने उन्हें चलता कर दिया। रबाडा और लिंडे ने मैथ्यू डी विलियर्स और वियान मुल्डर को पावरप्ले में ही पवेलियन की राह दिखाकर सुपर किंग्स की शीर्ष क्रम की कमर तोड़ दी।

इसके बाद जेम्स विंस और उभरते सितारे डियान फॉरेस्टर ने चौथे विकेट के लिए 66 रन की साझेदारी कर पारी को संभालने की कोशिश की। विंस के 43 गेंदों पर 77 रन (10 चौके, तीन छक्के) बनाकर आउट होने के बाद सारा दबाव फॉरेस्टर पर आ गया। फॉरेस्टर ने 42 गेंदों पर नाबाद 80 रन की शानदार पारी खेली लेकिन वह अपनी टीम को जीत की दहलीज तक नहीं पहुंचा सके।