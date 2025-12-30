स्पोर्ट्स डेस्क: पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम से बाहर किए जाने के बाद शुभमन गिल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि गिल एक शानदार खिलाड़ी हैं और वह इस झटके से उबरकर मजबूत वापसी करेंगे। गिल हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में उपकप्तान रहे, लेकिन प्रमुख टूर्नामेंट के लिए उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया और उनकी जगह ईशान किशन को शामिल किया गया।

हरभजन का गिल पर भरोसा

हरभजन ने कहा, 'यह गिल के लिए कोई नकारात्मक संकेत नहीं है। टीम में प्रतिस्पर्धा बहुत है और कई खिलाड़ी इस स्लॉट को भर सकते हैं। यह गिल का अंत नहीं है। वह एक बेहतरीन तकनीक वाले खिलाड़ी हैं और निश्चित रूप से शानदार वापसी करेंगे। याद रहे, वह अभी भी भारत के टेस्ट कप्तान हैं।'

उन्होंने आगे जोड़ा कि टीम चयन में परिस्थितियों और संयोजन को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया। हरभजन ने कहा, 'गिल एक क्लास खिलाड़ी हैं और वह निश्चित रूप से शानदार कमबैक करेंगे।'

गिल का T20 में कमजोर प्रदर्शन

गिल ने इस साल एशिया कप में T20 टीम में वापसी की थी, लेकिन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाए। सुपर 4 चरण में पाकिस्तान के खिलाफ उनका एकमात्र उल्लेखनीय स्कोर 47 रन का रहा। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में उन्होंने 15 मैचों में सिर्फ 291 रन बनाए और कोई अर्धशतक नहीं बनाया।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी तीन मैचों में उनके स्कोर 4, 0 और 28 रहे, जिसके बाद BCCI ने उन्हें टीम से बाहर कर ईशान किशन को बुलाया। किशन ने झारखंड को उनकी पहली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत दिलाई थी।

2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की टीम

कप्तान: सूर्यकुमार यादव, बल्लेबाज: अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, गेंदबाज: अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्सर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह।

