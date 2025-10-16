पर्थ : स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा और नए कप्तान शुभमन गिल सहित भारतीय वनडे टीम के प्रमुख सदस्य 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाली तीन मैचों की सीरीज के लिए गुरुवार यहां पहुंचे। कोहली की कप्तानी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हीं के घर में जीत की आदत डाली और उनका ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड भी शानदार रहा है।

विराट कोहली का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड

मैच - 50

इनिंग्स - 48

रन : 2451 रन

औसत : 54.46

शतक : 8 शतक

अर्धशतक : 15

चौके : 212

छक्के : 25

रोहित-विराट की वापसी पर बोले गिल

गिल ने कहा, 'दोनों के पास जो अनुभव है और उन्होंने भारत के लिए जो मैच जीते हैं, ऐसे बहुत कम खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत के लिए इतने मैच जीते हों... ऐसे अनुभव के साथ ऐसे कौशल और गुण रखने वाले खिलाड़ी बहुत कम हैं। दुनिया में बहुत कम खिलाड़ी हैं जिनके पास इतना कौशल, गुणवत्ता और अनुभव है।'

वनडे सीरीज का शेड्यूल

रविवार : 19 अक्टूबर - पहला वनडे, पर्थ

गुरुवार : 23 अक्टूबर - दूसरा वनडे, एडिलेड

शनिवार : 25 अक्टूबर - तीसरा वनडे, सिडनी