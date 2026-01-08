स्पोर्ट्स डेस्क: भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज से पहले वडोदरा पहुंचे स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का जोरदार स्वागत देखने को मिला। बुधवार को जैसे ही कोहली वडोदरा एयरपोर्ट पहुंचे, उन्हें देखने के लिए भारी संख्या में प्रशंसक जमा हो गए। हालात ऐसे बन गए कि भीड़ के बीच सुरक्षा कर्मियों को कोहली को एयरपोर्ट से बाहर उनकी कार तक पहुंचाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।

#WATCH | Gujarat: Former Indian Captain and Star Cricketer Virat Kohli arrives at Vadodara for Team India's ODI match against New Zealand on 11th January. pic.twitter.com/cQbhCghMZy — ANI (@ANI) January 7, 2026

11 जनवरी से शुरू होगी IND vs NZ वनडे सीरीज

भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 11 जनवरी को वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम इस सीरीज में घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने उतरेगी, जबकि ब्लैककैप्स कड़ी चुनौती पेश करने की तैयारी में हैं। विराट कोहली इस समय केवल वनडे प्रारूप में ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं और इस सीरीज में उनसे बड़ी पारियों की उम्मीद होगी।

विजय हजारे ट्रॉफी में दिखाया शानदार फॉर्म

विराट कोहली हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली की ओर से खेले, जहां उन्होंने 15 साल बाद लिस्ट-ए क्रिकेट में वापसी की। इस दौरान कोहली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक मैच में 131 रन और दूसरे में 77 रन की पारी खेली। इसके साथ ही उन्होंने लिस्ट-ए क्रिकेट में 16,000 रन पूरे किए और यह मुकाम सबसे तेज हासिल कर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी शानदार लय में कोहली

अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी के बाद से विराट कोहली शानदार फॉर्म में हैं। शुरुआत में दो बार शून्य पर आउट होने के बावजूद उन्होंने जबरदस्त वापसी की। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में कोहली ने लगातार दो शतक जड़े और भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ रहे।

28,000 अंतरराष्ट्रीय रन से सिर्फ 25 रन दूर

विराट कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि के बेहद करीब हैं। वह 28,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे करने से सिर्फ 25 रन दूर हैं। ऐसा करने पर वह सचिन तेंदुलकर और कुमार संगकारा के बाद यह मुकाम हासिल करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज़ बन जाएंगे।

37 वर्षीय कोहली अब तक 623 पारियों में 27,975 रन बना चुके हैं, जिसमें उनके नाम 84 शतक और 145 अर्धशतक दर्ज हैं। सचिन तेंदुलकर ने यह आंकड़ा 644 पारियों में और संगकारा ने 666 पारियों में छुआ था।

न्यूज़ीलैंड के खिलाफ विराट का दमदार रिकॉर्ड

न्यूज़ीलैंड के खिलाफ विराट कोहली का वनडे रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। उन्होंने कीवी टीम के खिलाफ 33 वनडे मैचों में 1,657 रन बनाए हैं, जिसमें 6 शतक और 9 अर्धशतक शामिल हैं। ऐसे में भारतीय फैंस को उम्मीद है कि वडोदरा वनडे में भी कोहली का बल्ला जमकर बोलेगा।