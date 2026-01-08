अहमदाबाद : पिछले साल IPL नीलामी में 30 लाख के बेस प्राइज पर सनराइजर्स हैदराबाद द्वारा खरीदे गए बाएं हाथ के स्पिनर शिवांग कुमार ने 5 विकेट झटककर करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया जिससे मध्य प्रदेश ने स्टार खिलाड़ियों से सुसज्जित कर्नाटक को 7 विकेट से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टरफाइनल में प्रवेश कर लिया। इस जीत से मध्य प्रदेश ने 7 मैच में 20 अंक हासिल कर ग्रुप चरण खत्म किया और कर्नाटक (24 अंक) के बाद विजय हजारे ट्रॉफी के नॉकआउट में पहुंचने वाली दूसरी टीम बनी।

मयंक अग्रवाल की कप्तानी में कर्नाटक की टीम ने मंगलवार को छठे दौर के बाद ही क्वार्टरफाइनल में जगह पक्की कर ली थी। केरल और झारखंड छठे दौर के बाद 16 अंक के साथ मध्य प्रदेश के बराबर थे लेकिन दोनों बृहस्पतिवार को अपने मुकाबले गंवा बैठे जिससे क्वार्टरफाइनल में पहुंचने की उनकी उम्मीदें खत्म हो गईं। 26 साल के शिवांग अपना तीसरा लिस्ट-ए मैच खेल रहे थे। उन्होंने 10 ओवर में 45 रन देकर पांच विकेट झटककर शानदार प्रदर्शन किया।

शिवांग के इस स्पेल ने कर्नाटक की छह मैच से चली आ रही जीत की लय तोड़ दी और मजबूत बल्लेबाजी क्रम के बावजूद टीम 47.4 ओवर में 207 रन पर ऑलआउट हो गई। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए मध्य प्रदेश ने बिना किसी परेशानी के 23.2 ओवर में तीन विकेट गंवाकर जीत हासिल कर ली तथा केरल और झारखंड से आगे रहकर क्वार्टरफाइनल में जगह सुनिश्चित की। सलामी बल्लेबाज यश दुबे (40) और हिमांशु मंत्री (34) ने 78 रन की साझेदारी कर मजबूत शुरुआत दी। इसके बाद कप्तान वेंकटेश अय्यर की नाबाद 65 रन की पारी ने टीम को आसान जीत दिलाई। मध्य प्रदेश ने 160 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया।

शिवांग मिनी नीलामी में 30 लाख में बिके

भारतीय टीम से बाहर चल रहे बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने इस सत्र में चार शतक लगाए हैं और वह 35 रन पर आउट होने वाले पहले बल्लेबाज रहे। उन्हें दाएं हाथ के तेज गेंदबाज त्रिपुरेश सिंह ने क्लीन बोल्ड किया। इसके बाद शिवांग ने कर्नाटक के मध्यक्रम को झकझोर दिया। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 मिनी नीलामी में सनराइजर्स हैदराबाद ने शिवांग को 30 लाख रुपए के आधार मूल्य में खरीदा था। उन्होंने अहम मौकों पर विकेट लेकर कर्नाटक की वापसी की कोशिश को नाकाम कर दिया।