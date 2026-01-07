स्पोर्ट्स डेस्क: न्यूज़ीलैंड के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ी खुशखबरी मिली है। भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को फिट घोषित कर दिया गया है और उन्हें BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) से खेलने की आधिकारिक मंजूरी मिल गई है। यह सीरीज 11 जनवरी से शुरू होने जा रही है और अय्यर की वापसी से भारतीय बल्लेबाजी क्रम को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

BCCI CoE से मिली हरी झंडी

एक एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक, श्रेयस अय्यर ने CoE में अपना रिहैबिलिटेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। उन्होंने चार हाई-इंटेंसिटी स्किल सेशंस (बैटिंग और फील्डिंग) पूरे किए, जिसके बाद दो मैच सिमुलेशन सेशंस तय किए गए थे। इन सभी परीक्षणों में सफल रहने के बाद अय्यर को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए फिट घोषित किया गया।

विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार वापसी

अय्यर ने फिटनेस साबित करने के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई की ओर से हिमाचल प्रदेश के खिलाफ मुकाबला खेला। इस मैच में उन्होंने 82 रनों की शानदार पारी खेली और टीम की 7 रन की करीबी जीत में अहम भूमिका निभाई। अक्टूबर के बाद पहली बार मैदान पर उतरे अय्यर बेहतरीन लय में नजर आए।

ऑस्ट्रेलिया दौरे में लगी थी गंभीर चोट

31 वर्षीय अय्यर अक्टूबर 2025 से मैदान से बाहर थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे में उन्हें पसलियों में गंभीर चोट लगी थी। हालात इतने बिगड़ गए थे कि उन्हें एक समय अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बाद में BCCI ने पुष्टि की थी कि उन्हें स्प्लीन (तिल्ली) में गहरी चोट (laceration) आई थी, जिसके चलते लंबा रिहैबिलिटेशन जरूरी हो गया।

सीरीज शेड्यूल और वेन्यू

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला वडोदरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

पहला वनडे: 11 जनवरी – वडोदरा

दूसरा वनडे: राजकोट (निरंजन शाह स्टेडियम)

तीसरा वनडे: 18 जनवरी – इंदौर (होल्कर स्टेडियम)

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल।