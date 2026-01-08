राजकोट : अथर्व तायडे और रविकुमार समर्थ के अर्धशतकों की मदद से विदर्भ ने असम को 160 रन से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। नॉकआउट में प्रवेश के लिये विदर्भ का बंगाल और बड़ौदा के साथ त्रिकोणीय मुकाबला था जिसमें उसे बड़ी जीत की जरूरत थी। विदर्भ ने सात विकेट पर 308 रन बनाए और जवाब में असम की टीम 35 ओवर में 148 रन पर आउट हो गई।

कप्तान सुमित घड़ीगांवकर के नाबाद 80 रन भी काम नहीं आए। तायडे (80) और ध्रुव शोरे (40) ने दूसरे विकेट के लिये 98 रन जोड़े । शोरे के आउट होने के बाद तायडे ने समर्थ के साथ 40 रन जोड़े। असम की टीम ने पांच विकेट 77 रन पर ही गंवा दिये थे और उसके बाद से वापसी मुश्किल थी। विदर्भ के लिये पार्थ रेखाडे ने 45 रन देकर चार विकेट लिए।

एक अन्य मैच में बड़ौदा ने चंडीगढ को 149 रन से हराया लेकिन नेट रनरेट के आधार पर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने से चूक गया। बड़ौदा ने 49.1 ओवर में 391 रन बनाए जिसमें प्रियांशु मोलिया ने 106 गेंद में 113 रन का योगदान दिया जबकि हार्दिक पांड्या ने 31 गेंद में नौ छक्कों समेत 75 रन बनाए। जितेश शर्मा ने 33 गेंद में 73 और विष्णु सोलंकी ने 49 गेंद में 54 रन बनाए।

जवाब में चंडीगढ की टीम 242 रन पर आउट हो गई और शिवम भांबरी का 95 गेंद में बनाया शतक भी काम नहीं आया। वहीं एक अन्य मैच में ध्रुव जुरेल ने टूर्नामेंट में दूसरा शतक लगाया जिसके दम पर उत्तर प्रदेश ने बंगाल को पांच विकेट से मात दी। बंगाल ने 45.1 ओवर में 269 रन बनाये जिसमें सुदीप कुमार घारामी के 94 और शाहबाज अहमद के 43 रन शामिल थे। जवाब में जुरेल ने 96 गेंद में 123 रन बनाए जिसमें 9 चौके और 5 छक्के शामिल थे। सलामी बल्लेबाज आर्यन जुयाल ने 56 और कप्तान रिंकू सिंह ने नाबाद 37 रन बनाए। उत्तर प्रदेश ने 42.2 ओवर में पांच विकेट पर 272 रन जोड़े।