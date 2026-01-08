सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) : ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की पिच की तारीफ करते हुए उसे 'पिछले 15 सालों में यहां खेलते हुए देखी गई सबसे अच्छी पिच' बताया। ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार को सिडनी में इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें और आखिरी एशेज टेस्ट में इंग्लैंड पर आसान जीत हासिल की। स्मिथ का मानना ​​था कि पिच पर सभी के लिए कुछ न कुछ था। इस जीत के साथ बैगी ग्रीन ने बेन स्टोक्स की कप्तानी वाली इंग्लैंड के खिलाफ एशेज 4-1 से जीत ली।

स्मिथ ने सिडनी टेस्ट की दूसरी पारी में शानदार शतक लगाकर सीरीज में अपने खराब फॉर्म को खत्म किया। उनकी यह पारी ऑस्ट्रेलिया की मजबूत फिनिश में एक अहम फैक्टर थी जिससे उन्हें एक बड़ा टोटल बनाने में मदद मिली। स्मिथ ने कहा, 'विकेट के बारे में मुझे लगता है कि पिछले 15 सालों में यहां खेलते हुए मैंने जितनी पिचें देखी हैं, उनमें से यह सबसे अच्छी है। मुझे लगता है कि इस पर सभी के लिए कुछ न कुछ था। नई गेंद थोड़ी काम कर रही थी। अगर आप अच्छी बल्लेबाजी करते और खुद को संभालते, तो आप रन बना सकते थे। फिर आखिर में रफ पैच काम आया और वहां कुछ दरारें भी थीं।'

स्मिथ को यह भी लगा कि सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग शानदार थी और यह आखिरी नतीजे में एक बड़ा अंतर था। स्मिथ ने कहा, 'मुझे लगता है कि हमारी फील्डिंग भी शानदार थी। एक ऑस्ट्रेलियाई टीम के तौर पर आपको अपनी फील्डिंग पर गर्व होता है। यह एक बहुत बड़ी एटीट्यूड वाली बात है। मुझे लगा कि हमने पूरे गर्मियों में जिस तरह से कैच पकड़े, वह इंग्लैंड से बेहतर थे। यह आखिरी नतीजे में भी एक बड़ा अंतर था।'

स्मिथ एशेज सीरीज में चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। इस शानदार बल्लेबाज ने चार मैचों और 8 पारियों में 57.20 की शानदार औसत से 286 रन बनाए। इस दाएं हाथ के बल्लेबाज ने एक अर्धशतक और उतने ही शतक लगाए। सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले मिचेल स्टार्क को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया जबकि ओपनर ट्रैविस हेड को पहली पारी में 163 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मेजबान टीम ने पर्थ, ब्रिस्बेन और एडिलेड में जीत हासिल की, जिसके बाद इंग्लैंड ने वापसी की, लेकिन मेलबर्न में फिर से हार का मुंह देखना पड़ा जिससे ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज 4-1 से अपने नाम की।

