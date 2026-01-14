स्पोर्ट्स डेस्क: ICC टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड (CWI) एक बार फिर अनुभवी खिलाड़ियों को टीम से जोड़ने की कोशिश में जुट गया है। इसी कड़ी में बोर्ड ने पूर्व कप्तान और विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन से संपर्क किया है और उनके संन्यास पर पुनर्विचार की संभावना टटोलने की कोशिश की है। हालांकि, अब तक मिले संकेतों के अनुसार पूरन की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी आसान नहीं लग रही है।

CWI ने पूरन से की सीधी बातचीत

क्रिकेट वेस्टइंडीज के निदेशक (क्रिकेट) माइल्स बासकॉम्ब ने पुष्टि की कि बोर्ड ने निकोलस पूरन से सीधे बातचीत कर यह जानने की कोशिश की थी कि क्या वह अपने संन्यास के फैसले पर यू-टर्न लेने को तैयार हैं। बासकॉम्ब के मुताबिक, पूरन को इस बात की पूरी जानकारी थी कि टी20 वर्ल्ड कप नजदीक है, इसके बावजूद उन्होंने जून 2025 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया था।

संन्यास पर कायम हैं निकोलस पूरन

बासकॉम्ब ने WESN टीवी से बातचीत में कहा कि पूरन अपने फैसले से संतुष्ट हैं और उन्होंने हाल ही में भी यही संकेत दिया है कि वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी नहीं करना चाहते। बोर्ड ने हरसंभव प्रयास किया ताकि वेस्टइंडीज की ओर से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी वर्ल्ड कप में खेल सकें, लेकिन पूरन ने अपने फैसले पर अडिग रहने का मन बना लिया है।

टी20 टीम के लिए बड़ा झटका

निकोलस पूरन टी20 फॉर्मेट में वेस्टइंडीज के सबसे प्रभावशाली बल्लेबाजों में से एक रहे हैं। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी और अनुभव टीम के लिए अहम हथियार था। ऐसे में वर्ल्ड कप से पहले उनका बाहर रहना कैरेबियाई टीम के लिए एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है।

ब्रावो, पोलार्ड और रसेल से भी संपर्क

CWI ने केवल पूरन ही नहीं, बल्कि ड्वेन ब्रावो, कायरन पोलार्ड और आंद्रे रसेल जैसे दिग्गज खिलाड़ियों से भी संपर्क किया है। हालांकि यह बातचीत टीम में वापसी के बजाय आगामी टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम मैनेजमेंट से जुड़ने को लेकर थी।

आईपीएल बना बड़ी बाधा

माइल्स बासकॉम्ब के अनुसार, टी20 वर्ल्ड कप के तुरंत बाद आईपीएल शुरू हो जाता है, ऐसे में टीम मैनेजमेंट का हिस्सा बनने वाले खिलाड़ियों को लंबे समय तक घर से दूर रहना पड़ेगा। यही वजह है कि कई दिग्गज इस भूमिका के लिए सहज नहीं दिखे।

वेस्टइंडीज का आगे का कार्यक्रम

वेस्टइंडीज टीम ने अभी तक टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी अंतिम टीम घोषित नहीं की है। टूर्नामेंट से पहले टीम अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी, जिसकी शुरुआत 19 जनवरी से होगी। इसके बाद 27 जनवरी से दक्षिण अफ्रीका दौरे पर चार टी20 मुकाबले खेले जाएंगे।

