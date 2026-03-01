स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 चरण में भारत के खिलाफ खेले गए अहम मुकाबले में वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज शिमरोन हेटमायर ने इतिहास रच दिया। अपनी छोटी लेकिन प्रभावशाली पारी के दौरान उन्होंने ऐसा रिकॉर्ड बनाया, जिसने इस टूर्नामेंट को यादगार बना दिया। हेटमायर अब एक ही टी20 वर्ल्ड कप एडिशन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर छक्का जड़कर हासिल की और साहिबजादा फरहान का हालिया रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया।

19 छक्कों के साथ नया कीर्तिमान

Shimron Hetmyer ने 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर छक्का लगाकर इस एडिशन में अपने छक्कों की संख्या 19 तक पहुंचाई। इसी के साथ वह एक टी20 वर्ल्ड कप संस्करण में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने इस मुकाबले में 12 गेंदों पर 27 रन की तेज पारी खेली, जिसमें एक चौका और दो छक्के शामिल थे। भले ही उनकी पारी लंबी नहीं रही, लेकिन उसका असर बड़ा था। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने मैच की दिशा बदलने में अहम भूमिका निभाई।

फरहान का रिकॉर्ड टूटा

हेटमायर ने इस मामले में Sahibzada Farhan को पीछे छोड़ा, जिन्होंने इसी टूर्नामेंट में 18 छक्के लगाए थे। फरहान का रिकॉर्ड कुछ ही समय पहले बना था, लेकिन हेटमायर ने उसे पार कर नया मानक स्थापित कर दिया। इस सूची में तीसरे स्थान पर वेस्टइंडीज के ही Nicholas Pooran हैं, जिन्होंने 2024 संस्करण में 17 छक्के जड़े थे।

दिग्गजों को छोड़ा पीछे

टी20 क्रिकेट में छक्कों की बात हो और Chris Gayle का नाम न आए, ऐसा संभव नहीं। गेल ने 2012 संस्करण में 16 छक्के लगाए थे। वहीं अफगानिस्तान के Rahmanullah Gurbaz ने 2024 में 16 सिक्स लगाए थे। हेटमायर का 19 छक्कों का आंकड़ा इन सभी बड़े नामों से आगे है, जो उनके आक्रामक अंदाज और निरंतरता को दर्शाता है।

एक टी20 वर्ल्ड कप एडिशन में सबसे ज्यादा छक्के

19* शिमरोन हेटमायर (2026)

18 साहिबजादा फरहान (2026)

17 निकोलस पूरन (2024)

16 क्रिस गेल (2012)

16 रहमानुल्लाह गुरबाज (2024)