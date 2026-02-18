स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 विश्व कप 2026 में भारत के युवा ओपनर अभिषेक शर्मा का संघर्ष जारी है। नीदरलैंड के खिलाफ अहम मुकाबले में भी वह बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इस निराशाजनक प्रदर्शन के साथ उनके नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। अभिषेक अब एक कैलेंडर वर्ष में टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा बार डक पर आउट होने वाले ओपनरों की सूची में शामिल हो गए हैं। 2026 में यह पांचवां मौका है जब वह शून्य पर आउट हुए, जिससे उनकी फॉर्म पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं।

नीदरलैंड के खिलाफ फिर निराशा

नीदरलैंड के खिलाफ मैच में भारतीय टीम को तेज शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन अभिषेक शर्मा पहली ही चुनौती में असफल रहे। विपक्षी गेंदबाजों ने सटीक लाइन-लेंथ से उन्हें बांधे रखा और वह बिना रन बनाए आउट हो गए। टी20 जैसे फॉर्मेट में ओपनर की भूमिका बेहद अहम होती है। पावरप्ले का फायदा उठाकर तेज रन बनाना टीम की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ऐसे में बार-बार डक पर आउट होना टीम के संतुलन को प्रभावित करता है।

एक कैलेंडर वर्ष में 5 डक, शर्मनाक सूची में नाम

अभिषेक शर्मा अब 2026 में टी20I में पांच बार शून्य पर आउट हो चुके हैं। इसके साथ ही वह उन ओपनरों की सूची में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा बार डक का सामना किया है। इस सूची में शीर्ष पर पाकिस्तान के सैम अयूब हैं, जो 2025 में छह बार डक पर आउट हुए थे। इसके अलावा चालोमवोंग चटफैसन (थाईलैंड, 2024), कुशल भुर्टेल (नेपाल, 2024), धर्मा केसुमा (इंडोनेशिया, 2025) और परवेज हुसैन इमोन (बांग्लादेश, 2025) भी पांच-पांच बार डक पर आउट हो चुके हैं। अब अभिषेक का नाम भी इसी रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है।

6 - सैम अयूब (पाकिस्तान, 2025)

5 - चालोमवोंग चटफैसन (थाईलैंड, 2024)

5 - कुशल भुर्टेल (नेपाल, 2024)

5 - धर्मा केसुमा (इंडोनेशिया, 2025)

5 - परवेज हुसैन इमोन (बांग्लादेश, 2025)

5 - अभिषेक शर्मा (भारत, 2026)

लगातार खराब फॉर्म से बढ़ा दबाव

अभिषेक शर्मा को आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है, लेकिन हाल के महीनों में उनकी फॉर्म गिरती नजर आई है। बड़े टूर्नामेंट में लगातार असफलता से न केवल खिलाड़ी का आत्मविश्वास प्रभावित होता है, बल्कि टीम संयोजन पर भी असर पड़ता है। टी20 विश्व कप जैसे मंच पर हर पारी मायने रखती है। यदि ओपनर शुरुआत में ही आउट हो जाए, तो मध्यक्रम पर अतिरिक्त दबाव आ जाता है। यही स्थिति भारत के साथ इस मुकाबले में भी देखने को मिली।

टीम मैनेजमेंट के सामने चुनौती

अब सवाल यह है कि टीम प्रबंधन अभिषेक शर्मा को लेकर क्या फैसला करता है। क्या उन्हें लगातार मौके दिए जाएंगे या फिर किसी अन्य बल्लेबाज को आजमाया जाएगा? क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि युवा खिलाड़ियों को समय देना जरूरी है, लेकिन बड़े टूर्नामेंट में प्रदर्शन प्राथमिकता होती है। अभिषेक को जल्द ही अपनी फॉर्म में सुधार करना होगा, वरना प्लेइंग इलेवन में उनकी जगह खतरे में पड़ सकती है।