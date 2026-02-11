स्पोर्ट्स डेस्क : आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में साउथ अफ्रीका की टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ अहमदाबाद में एक यादगार प्रदर्शन किया। क्विंटन डी कॉक और रियान रिकेल्टन के बीच हुई 114 रन की साझेदारी ने न सिर्फ मैच का रुख तय किया, बल्कि टूर्नामेंट के इतिहास में भी खास जगह बना ली। यह साझेदारी अब टी20 विश्व कप में साउथ अफ्रीका के लिए सबसे बड़ी साझेदारियों की सूची में शामिल हो चुकी है और टीम के आत्मविश्वास को नई ऊंचाई दी है।

114 रन की साझेदारी: मैच का टर्निंग पॉइंट

अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका को ठोस शुरुआत की जरूरत थी। ऐसे में अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज़ क्विंटन डी कॉक और युवा प्रतिभा रियान रिकेल्टन ने जिम्मेदारी संभाली। दोनों ने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाते हुए 114 रन जोड़े।

यह साझेदारी खास इसलिए भी रही क्योंकि यह दबाव की स्थिति में आई और टीम को मजबूत स्कोर की ओर अग्रसर किया। डी कॉक ने अपनी क्लासिक स्ट्रोक-प्ले से पारी को गति दी, जबकि रिकेल्टन ने समझदारी से खेलते हुए रन गति को बनाए रखा। दोनों की तालमेल ने अफगान गेंदबाज़ों को बैकफुट पर ला दिया।

डी कॉक ने अपनी पारी के दौरान 41 गेंदों पर 5 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 59 रन बनाए जबकि रिकेल्टन ने 28 गेंदों पर 61 रन की पारी खेली जिसमें 5 चौके और 4 छक्के शामिल थे।

टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी साझेदारियां

168 रन – क्विंटन डी कॉक और रिली रोसो बनाम बांग्लादेश, सिडनी, 2022

120 रन* – हर्शल गिब्स और जस्टिन केम्प बनाम वेस्टइंडीज, जोहान्सबर्ग, 2007

114 रन – क्विंटन डी कॉक और रियान रिकेल्टन बनाम अफगानिस्तान, अहमदाबाद, 2026

110 रन – क्विंटन डी कॉक और एडन मार्करम बनाम USA, नॉर्थ साउंड, 2024

इस सूची में डी कॉक का नाम बार-बार दिखना उनकी निरंतरता और बड़े मंच पर प्रदर्शन की क्षमता को दर्शाता है।

डी कॉक: बड़े मैचों के खिलाड़ी

क्विंटन डी कॉक का टी20 वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड बेहद प्रभावशाली रहा है। वह कई बड़ी साझेदारियों का हिस्सा रहे हैं और टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। 2026 में रिकेल्टन के साथ उनकी साझेदारी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह बड़े टूर्नामेंट के खिलाड़ी हैं।

रिकेल्टन के लिए बड़ा मंच

रियान रिकेल्टन के लिए यह साझेदारी करियर का अहम पड़ाव मानी जा रही है। युवा बल्लेबाज़ ने दबाव में परिपक्वता दिखाई और डी कॉक के साथ तालमेल बैठाकर टीम को स्थिरता दी। यह प्रदर्शन उन्हें साउथ अफ्रीका की भविष्य की योजनाओं में और मजबूत स्थान दिला सकता है।

साउथ अफ्रीका के लिए सकारात्मक संकेत

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में यह 114 रन की साझेदारी साउथ अफ्रीका के अभियान के लिए बेहद अहम साबित हो सकती है। मजबूत टॉप-ऑर्डर और अनुभवी खिलाड़ियों का साथ टीम को खिताब की दौड़ में बनाए रख सकता है। अहमदाबाद में दिखी यह साझेदारी बताती है कि प्रोटियाज टीम दबाव के मुकाबलों में भी बड़ी साझेदारी खड़ी करने की क्षमता रखती है।