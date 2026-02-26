स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले में वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड और जेसन होल्डर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार संघर्ष दिखाते हुए इतिहास रच दिया। 83/7 के मुश्किल स्कोर से टीम को उबारते हुए दोनों ने 89 रन की अहम साझेदारी की, जिसने न केवल पारी को संभाला बल्कि टीम को 176/8 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। इस साझेदारी के साथ उन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में आठवें विकेट के लिए दूसरी सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया।
संकट की घड़ी में चमके शेफर्ड और होल्डर
जब वेस्टइंडीज की टीम 83 रन पर सात विकेट गंवा चुकी थी, तब बड़े स्कोर की उम्मीद कम नजर आ रही थी। ऐसे समय में Romario Shepherd और Jason Holder ने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण पेश किया। दोनों बल्लेबाजों ने पहले पारी को स्थिर किया और फिर तेज़ी से रन जुटाते हुए स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया। उनकी 89 रन की साझेदारी ने दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज़ों की रणनीति को पूरी तरह बदल दिया और मैच में नई जान फूंक दी।
टी20I इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी
इस 89 रन की पार्टनरशिप के साथ शेफर्ड और होल्डर टी20 इंटरनेशनल में आठवें विकेट के लिए दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी करने वाली जोड़ी बन गए। इस सूची में शीर्ष स्थान पर बेल्जियम के सबर जखिल और सकलैन अली की 132* रन की साझेदारी दर्ज है, जो 2021 में ऑस्ट्रिया के खिलाफ वाटरलू में बनी थी। 89 रन के साथ वेस्टइंडीज की यह जोड़ी दूसरे नंबर पर पहुंच गई, जबकि तीसरे स्थान पर सिएरा लियोन के चेर्नोह बाह और लांसाना लामिन की 88* रन की साझेदारी (2024) दर्ज है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि निचले क्रम में भी बड़े मैचों का रुख बदला जा सकता है।
132* - सबर जखिल, सकलैन अली (BEL) बनाम ऑस्ट्रिया, वाटरलू, 2021
89 - रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर (WI) बनाम SA, अहमदाबाद, 2026
88* - चेर्नोह बाह, लांसाना लामिन (SLE) बनाम इस्वातिनी, अबुजा, 2024
80 - प्रेस्टन मोमसेन, सफ्यान शरीफ (SCOT) बनाम NED, एडिनबर्ग, 2015
78 - रोमारियो शेफर्ड, शमर स्प्रिंगर (WI) बनाम NZ, नेल्सन, 2025
टीम के लिए क्यों अहम थी यह पारी?
टी20 विश्व कप के सुपर 8 चरण में हर मुकाबला महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में 83/7 से 176/8 तक पहुंचना वेस्टइंडीज के लिए बेहद जरूरी था। यदि यह साझेदारी नहीं होती, तो टीम 120-130 रन पर सिमट सकती थी, जिससे मुकाबला एकतरफा हो सकता था। शेफर्ड ने अपने पावर-हिटिंग कौशल का प्रदर्शन किया, जबकि होल्डर ने अनुभवी खिलाड़ी की तरह जिम्मेदारी निभाई। दोनों ने स्ट्राइक रोटेट करते हुए खराब गेंदों का फायदा उठाया।
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मजबूत वापसी
दक्षिण अफ्रीका की मजबूत गेंदबाज़ी इकाई के सामने यह साझेदारी और भी खास बन जाती है। शुरुआती झटकों के बाद जिस तरह दोनों ने संयम बनाए रखा, वह टीम की गहराई और आत्मविश्वास को दर्शाता है। वेस्टइंडीज की बल्लेबाज़ी अक्सर शीर्ष क्रम पर निर्भर मानी जाती है, लेकिन इस मुकाबले ने दिखाया कि निचला क्रम भी मैच बदलने की क्षमता रखता है। यह पहलू आगामी मुकाबलों में टीम के लिए बड़ा सकारात्मक संकेत है।