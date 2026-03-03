मुंबई : टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खराब प्रदर्शन के बावजूद रवि शास्त्री और रिकी पोंटिंग दोनों ने अभिषेक शर्मा का साथ दिया है और कहा है कि ओपनर सबसे ज़रूरी समय पर अच्छा प्रदर्शन करेगा। द आईसीसी रिव्यू पर बात करते हुए शास्त्री ने जोर देकर कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में उनकी जगह के बारे में कोई भी फैसला सबसे पहले बाएं हाथ के बैटर के मेंटल स्पेस पर आधारित होना चाहिए।

भारत के पूर्व हेड कोच ने कहा, 'जब तक टीम मैनेजमेंट को यह एहसास नहीं हो जाता कि, मेंटली वह वहां नहीं है। अगर मेंटली, उसकी सोच पर असर पड़ा है, तो यह उन्हें बाहर से, उससे बातचीत में, बस नेट्स में उसकी बैटिंग को देखकर ही जज करना है।' इस टूर्नामेंट में अभिषेक के नंबर - छह मैचों में 13.33 के एवरेज से 80 रन, जिसमें 55 का हाईएस्ट स्कोर और 131.14 का स्ट्राइक रेट - स्ट्रगल को दिखाते हैं। लेकिन पोंटिंग का भी मानना है कि बैटर के अटैकिंग अंदाज पर भरोसा करना चाहिए।

पोंटिंग ने कहा, 'जाहिर है, उसने उतने रन नहीं बनाए जितने हममें से किसी को उम्मीद थी। मैंने उसे लगभग एक महीने पहले सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला और शायद टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट माना था। ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन मैं रवि से सहमत हूं। मैं उसके साथ ही रहूंगा।' शास्त्री ने एकमात्र ऐसी सिचुएशन बताई जिसमें वह बैटिंग ऑडर्र में बदलाव पर विचार करेंगे, जिसमें ईशान किशन, जिसने खुद सात मैचों में 224 रन बनाकर टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया है, ऑडर्र में ऊपर आएगा।

उन्होंने आगे कहा, 'अगर ऐसा है, तो और सिफऱ् तभी मैं ईशान किशन को ऑडर्र में ऊपर रखने के बारे में सोचूंगा और फिर शायद रिंकू सिंह उसे सबसे नीचे लाएंगे। यह अकेला बदलाव हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी उसके साथ बना रहूंगा क्योंकि पिछली बार जब इंडिया ने इंग्लैंड के साथ खेला था, तो उसने उनके खिलाफ शानदार सीरीज खेली थी।'

25 साल का अभिषेक अमेरिका के खिलाफ भारत के टूर्नामेंट ओपनर में गोल्डन डक पर आउट हो गया था, लेकिन वानखेड़े स्टेडियम में उसकी पिछली पारी में उसने 54 गेंदों में 135 रन बनाए थे और उसका स्ट्राइक रेट 250 था। और जिस टीम को हार का सामना करना पड़ा, वह कोई और नहीं बल्कि उनका सेमीफ़ाइनल का विरोधी इंग्लैंड था। शास्त्री ने कहा, 'मैं वानखेड़े में इसे नज़रअंदाज़ नहीं करूंगा। उसने पहले भी अच्छा किया है। उसने वहां कुछ बड़े शतक और बहुत तेज शतक बनाए हैं। मैं उसके साथ बना रहूंगा क्योंकि उसकी बैटिंग में काफी दम है।'

पोंटिंग ने इस बात पर जोर दिया कि अभिषेक अपने दिन पर क्या असर डाल सकता है, साथ ही भारत की जबरदस्त गहराई पर भी जोर दिया, अगर वह ऐसा नहीं कर पाता है। अभिषेक के मामले में, सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे, किशन, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या, सभी ने टूर्नामेंट में 150 से ज़्यादा रन बनाकर योगदान दिया है।

पोंटिंग ने कहा, 'हम जानते हैं कि अपने दिन पर, वह पूरी तरह से मैच-विनर है।लेकिन इस भारतीय टीम के साथ भी यही मुश्किल बात है। और अगर आप उसे बाहर रखते हैं और रिंकू को लाते हैं, तो आपकी टीम में एक और मैच-विनर भी आ जाएगा। मुझे उस दिन उनके टॉप ऑडर्र का लुक पसंद आया, जिस तरह से लेफ्ट-हैंड, राइट-हैंड ओपनर थे, किशन नंबर तीन पर था, जो अपने आप में एक बहुत खतरनाक खिलाड़ी है। मैं अभिषेक की ट्रेनिंग पर बहुत करीब से नज़र रखूंगा।'

पोंटिंग ने कहा कि मेंटल रीसेट से इस शानदार बैट्समैन के लिए कुछ खास हो सकता है। 'कभी-कभी, जब आप ऐसे इत्तेफाक से गुज़र रहे होते हैं, तो हर दिन नेट्स पर जाकर डेढ़ घंटे बैटिंग करना हमेशा अच्छा नहीं होता। पोंटिंग ने कहा, 'कभी-कभी इन लोगों को कुछ दिन आराम करने देना बेहतर होता है, जैसे मेंटली फ्रेश होने के लिए। स्किल्स कहीं नहीं जातीं। आप अपनी स्किल्स नहीं खोते।'

उन्होंने कहा, 'लेकिन इस तरह के टूर्नामेंट में, जब आप लगातार प्रेशर में रहते हैं और रिजल्ट नहीं आ रहे होते हैं, तो कभी-कभी बस अपना बैग जिप में बंद करके छोड़ देते हैं, ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं, थोड़ी बॉलिंग कर लेते हैं, अपनी फील्डिंग कर लेते हैं, लेकिन असल में बैटिंग नहीं करते और लगभग नेट्स में वापस जाने के लिए खुद को भूखा रखते हैं। 'मुझे लगता है कि अभिषेक के पास सेमीफ़ाइनल के लिए कुछ है।' डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया और इंग्लैंड 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में एक-दूसरे से भिड़ेंगे, जब वे फ़ाइनल में जगह बनाने की कोशिश करेंगे।

