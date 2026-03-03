ताओरू (हरियाणा) : भारत के पूर्व क्रिकेटर और 1983 ODI वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान कपिल देव ने मिलकर अच्छा प्रदर्शन करने की अहमियत पर जोर दिया, जब मेन इन ब्लू के ओपनर संजू सैमसन ने ईडन गार्डन्स में आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर 8 मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार नाबाद पारी खेली।

सैमसन की 50 गेंदों पर 12 चौकों और चार छक्कों की मदद से खेली गई 97 रन की जबरदस्त पारी ने डिफेंडिंग चैंपियन भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 विकेट से जीत दिलाई जिससे उन्हें टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने में मदद मिली। मैच में वेस्टइंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 195/4 का स्कोर बनाया जिसमें रोस्टन चेस (40), होप (32), शिमरोन हेटमायर (27) और जेसन होल्डर (37*) और रोवमैन पॉवेल (34*) के बीच नाबाद 76 रन की पार्टनरशिप का योगदान रहा। भारत के गेंदबाजों की अगुवाई जसप्रीत बुमराह ने की, जिन्होंने 36 रन देकर 2 विकेट लिए।

जवाब में भारत ने शुरुआती झटकों से उबरने के बाद कई पार्टनरशिप की मदद से जीत हासिल की। ​​सैमसन ने चेज में अहम रोल निभाया। उन्होंने सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा के साथ अहम पार्टनरशिप की, जिससे भारत ने पांच विकेट से जीत हासिल की और टूर्नामेंट में आगे बढ़ा। भारत की पहली प्रोफेशनल गोल्फ लीग द लीग फाइनल से पहले PGTI प्रेसिडेंट कपिल देव से मेन इन मरून के खिलाफ संजू सैमसन की शानदार इनिंग्स के बारे में पूछा गया।

महान भारतीय क्रिकेटर ने भारत की संभावनाओं की तारीफ की और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बजाय टीम की ओवरऑल सफलता पर फोकस करने की अपील की। महान भारतीय क्रिकेटर ने कहा, 'यह टीम के लिए है। टीम को गुड लक, किसी एक को नहीं। और मैं भारतीय टीम को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अब हम चैंपियनशिप के बहुत करीब हैं और मैं उन्हें शुभकामनाएं देना चाहता हूं।' कपिल की बातें बताती हैं कि वह भारत के वर्ल्ड कप कैंपेन से मिलकर कोशिश करने की उम्मीद करते हैं। ईडन गार्डन्स में भारत की जीत ने 5 मार्च को मुंबई में इंग्लैंड के साथ एक हाई-स्टेक्स सेमीफाइनल मुकाबला तय किया, जिससे लगातार दो टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीतने की उनकी उम्मीदें जिंदा रहेंगी।