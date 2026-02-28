स्पोर्ट्स डेस्क : इंग्लैंड के ऑलराउंडर विल जैक्स ने शुक्रवार (27 फरवरी) को ICC मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया। जैक्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सुपर-8 मुकाबले में मैच विनिंग प्रदर्शन के बाद अपना चौथा ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ अवॉर्ड जीता और ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज शेन वॉटसन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली।

यह उपलब्धि उन्हें टी20 वर्ल्ड कप के एक ही संस्करण में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ जीतने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल करती है।

2012 के वॉटसन के ऐतिहासिक अभियान की बराबरी

शेन वॉटसन का 2012 टी20 वर्ल्ड कप अभियान टूर्नामेंट के इतिहास के सबसे प्रभावशाली ऑलराउंड प्रदर्शनों में गिना जाता है। वॉटसन ने उस संस्करण में 249 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी का खिताब जीता था। साथ ही उन्होंने 11 विकेट लेकर गेंदबाजी में भी अहम योगदान दिया था। अब विल जैक्स ने 2026 संस्करण में लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है।

जैक्स का शानदार फॉर्म

विल जैक्स इस पूरे टूर्नामेंट में इंग्लैंड के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। उन्होंने दबाव भरे मौकों पर बल्ले और गेंद दोनों से अहम योगदान दिया है।

नॉकआउट चरण नजदीक आते ही जैक्स के पास वॉटसन का रिकॉर्ड तोड़ने का सुनहरा मौका है। चौथा अवॉर्ड जीतने के बाद जैक्स ने कहा, 'मुझे लगता है यह मेरा अब तक का सबसे खास अवॉर्ड है। मैच बिल्कुल कांटे की टक्कर पर था। मैंने सिर्फ चीजों को सरल रखने की कोशिश की।' उन्होंने टीममेट रेहान अहमद की भी तारीफ की, जिनकी आक्रामक गेंदबाजी ने मैच का रुख इंग्लैंड की ओर मोड़ दिया।

सुपर-8 रोमांचक मुकाबला: इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराया

सुपर-8 मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 159 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया। फिन एलेन (35) और टिम सिफर्ट (29) ने तेज शुरुआत दिलाई, लेकिन मध्य ओवरों में टीम की रफ्तार धीमी पड़ गई। इंग्लैंड की ओर से आदिल राशिद (2/28), रेहान अहमद (2/28), विल जैक्स (2/23) और लियम डॉसन (1/32) ने अहम विकेट लिए।

लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने चार विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की। कप्तान हैरी ब्रूक (26), जैकब बेथेल (21), टॉम बैंटन (33) और सैम करन (24) ने उपयोगी पारियां खेलीं। विल जैक्स 32 रन बनाकर नाबाद रहे और टीम को जीत दिलाकर एक बार फिर मैच के हीरो साबित हुए।