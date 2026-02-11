स्पोर्ट्स डेस्क : आयरलैंड के खिलाफ आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के 14वां मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श मैदान पर नहीं उतरे। कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में टॉस के दौरान ट्रैविस हेड टॉस करने आए और जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। टॉस के बाद हेड ने मार्श के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें चोट लग गई थी।

ट्रैविस हेड ने टॉस के बाद कहा, हां, बदकिस्मती से कुछ छोटी-मोटी दिक्कतें हुई हैं। मार्श को कुछ दिन पहले ट्रेनिंग में चोट लग गई थी और कोई भी उसके लिए मसाज करने को तैयार नहीं था। तो वह बदकिस्मत है। बाकी सब वैसा ही है। पाकिस्तान सीरीज से हमारे कुछ लड़के वापस आ जाने चाहिए थे। लेकिन हां, यह एक मजबूत टीम है और हम इसका इंतजार कर रहे हैं। हमने शायद 18 महीने पहले एक ग्रुप के तौर पर 19-ब्लॉक गेम सीरीज के बारे में बात की थी। तो हमने उन 19 गेम को एक ब्लॉक के तौर पर देखा है।'

हेड ने कहा, 'पाकिस्तान सीरीज हमारे पक्ष में नहीं गई, लेकिन अब हमारे पास एक मौका है। हम पिछले 12 से 18 महीनों से बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं और इस तरह के टूर्नामेंट में यह जरूरी हो जाता है। आप चाहते हैं कि लड़के बिना किसी डर के मैदान में उतरें और जो हम पिछले कुछ सालों से बना रहे हैं, उसे सपोर्ट करें। हमारे पास एक अनुभवी टीम है और वर्ल्ड कप के अनुभव वाले कुछ नए चेहरे भी हैं, जो हमेशा रोमांचक होता है। हमारे लिए, यह बिना किसी डर के मैदान में उतरने के बारे में है। टूर्नामेंट क्रिकेट रोमांचक होता है, इसमें उतार-चढ़ाव और उतार-चढ़ाव वाले पल आते हैं। यह चलते-फिरते ढलने और प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में है। एक क्रिकेटर के तौर पर आपको यही पसंद है।'