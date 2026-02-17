स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 में युवा ओपनर अभिषेक शर्मा की शुरुआत उम्मीदों के अनुरूप नहीं रही है। लगातार दो बार शून्य पर आउट होने के बाद उनके खेल और अप्रोच पर सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने उन्हें बेहद सरल लेकिन अहम सलाह दी है। गावस्कर का मानना है कि बड़े टूर्नामेंट में दबाव से निपटने के लिए बुनियादी बातों पर लौटना जरूरी है। उनका संदेश साफ है कि पहले खुद को सेट करो, फिर अपना स्वाभाविक आक्रामक खेल दिखाओ।

गावस्कर की ‘एक सिंगल’ वाली सलाह

पूर्व दिग्गज बल्लेबाज गावस्कर ने एक इंटरव्यू में अभिषेक को सलाह दी कि पारी की शुरुआत में जल्दबाज़ी से बचें। उन्होंने कहा कि आक्रामक शॉट खेलने से पहले सिर्फ एक तेज़ सिंगल लें, ताकि शरीर और दिमाग दोनों मैच की लय में आ सकें। गावस्कर के मुताबिक, 'पहले एक सिंगल लो, फिर खुलकर खेलो। जब तक आप रन बोर्ड पर नहीं लगाते, आत्मविश्वास पूरी तरह नहीं आता।' उन्होंने यह भी जोड़ा कि अच्छे फॉर्म को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई बल्लेबाज़ शानदार फॉर्म के बाद जरूरत से ज्यादा आक्रामक होने की कोशिश में गलती कर बैठते हैं।

शानदार फॉर्म से अचानक गिरावट

अभिषेक शर्मा हाल के महीनों में शानदार प्रदर्शन कर रहे थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका शतक अभी भी चर्चा में है और इसी फॉर्म के दम पर उनसे टी20 वर्ल्ड कप में बड़ी पारियों की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन टूर्नामेंट की शुरुआत में वह लगातार दो मैचों में डक पर आउट हो गए। पहले मुकाबले में बिना खाता खोले लौटे और पाकिस्तान के खिलाफ भी खाता नहीं खोल सके। इससे टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर में उनकी भूमिका को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

बीमारी ने भी रोकी रफ्तार

अभिषेक का अभियान सिर्फ खराब शॉट चयन तक सीमित नहीं रहा। पेट की समस्या के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और वह नामीबिया के खिलाफ मैच नहीं खेल पाए। बीमारी से उबरकर पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरे, लेकिन लय पकड़ने में नाकाम रहे। ऐसे हालात में मानसिक मजबूती भी बड़ी चुनौती बन जाती है। बड़े मंच पर हर गलती सुर्खियां बनती है, और युवा खिलाड़ी पर दबाव कई गुना बढ़ जाता है।