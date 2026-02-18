नई दिल्ली : ऑस्ट्रेलिया के पूर्व महान खिलाड़ी ग्लेन मैकग्रा ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया के शर्मनाक हार के बाद टीम में स्टीव स्मिथ की जगह ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन के सिलेक्शन पर सवाल उठाए हैं। ग्रीन को उनकी ऑल-राउंड काबिलियत की वजह से टीम में चुना गया था, लेकिन वह बल्ले से फेल रहे और उन्होंने तीन मैचों में सिर्फ 24 रन बनाए। ग्रीन ने पहले मैच में 21 रन बनाए लेकिन दो सबसे बड़े मैचों में एक डक और तीन रन पर आउट हो गए। उन्होंने अब तक ऑस्ट्रेलिया के तीन मैचों में सिर्फ सात बॉल फेंकी हैं, जिससे उनके सिलेक्शन पर सवाल उठे हैं।

मैकग्रा ने संडे मॉर्निंग हेराल्ड के हवाले से कहा, 'तो सिलेक्टर्स जो कह रहे हैं वह यह है कि वह स्टीव स्मिथ से बेहतर खिलाड़ी हैं। अगर वह बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह उस टीम में जगह कैसे बना सकते हैं।' ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट में फेवरेट के तौर पर आया था, लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने से पहले चोट की समस्या और ग्रुप स्टेज के मैचों में खराब परफॉर्मेंस की वजह से वे जल्दी बाहर हो गए। आयरलैंड के खिलाफ पहला मैच जीतने के बाद 2021 की चैंपियन टीम जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ लगातार दो मैच हार गई और जिम्बाब्वे के आयरलैंड के खिलाफ मैच बारिश की वजह से खराब होने के बाद पूर्व चैंपियन टीम आखिरकार एक जगह से चूक गई।

जल्दी बाहर होने पर कमेंट करते हुए मैकग्राथ ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम का दौर खत्म हो गया है और नतीजा बिल्कुल भी हैरानी की बात नहीं है। उन्होंने कहा, 'हमने इस वर्ल्ड कप की शुरुआत में कहा था कि हम ऑस्ट्रेलिया को लेकर चिंतित हैं। अचानक जब दूसरी टीमें उसके खिलाफ खेलती हैं तो उस ऑस्ट्रेलियाई टीम का दौर खत्म हो जाता है। दुर्भाग्य से यह हैरानी की बात नहीं है।'

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई स्टार जेसन गिलेस्पी ने भी वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के बाद ग्रीन और कूपर कोनोली के टीम में चुने जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, 'कूपर कोनोली और मुझे लगता है कि कुछ हद तक कैमरन ग्रीन, वे बस उस पूरे भरोसे का बदला नहीं चुका रहे हैं जो दिया गया था।' ऑस्ट्रेलिया टी20 वर्ल्ड कप में अपना आखिरी मैच शुक्रवार को श्रीलंका के पल्लेकेले इंटरनेशनल स्टेडियम में ओमान के खिलाफ खेलेगा।