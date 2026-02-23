स्पोर्ट्स डेस्क : ICC T20 World Cup में टीम इंडिया की सेमीफाइनल की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। सुपर-8 मुकाबले में South Africa ने भारत को 76 रन से हराकर टूर्नामेंट में उसकी राह कठिन बना दी है। इस हार के बाद न सिर्फ अंक तालिका में स्थिति कमजोर हुई है, बल्कि नेट रन रेट (NRR) पर भी भारी असर पड़ा है।

नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत की पहली हार

Narendra Modi Stadium में खेले गए इस मुकाबले में भारत को टूर्नामेंट की पहली हार झेलनी पड़ी। सुपर-8 के अहम चरण में मिली इस बड़ी शिकस्त ने ‘मेन इन ब्लू’ के लिए आगे की राह लगभग करो या मरो जैसी बना दी है।

मैच का हाल: शुरुआती बढ़त के बाद पलटा खेल

Aiden Markram ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। भारतीय तेज गेंदबाजों ने शानदार शुरुआत करते हुए साउथ अफ्रीका को 20/3 पर ला खड़ा किया।

लेकिन इसके बाद David Miller और Dewald Brevis ने आक्रामक साझेदारी कर मैच का रुख बदल दिया। दोनों की दमदार बल्लेबाजी के दम पर साउथ अफ्रीका ने 187/7 का बड़ा स्कोर खड़ा किया।

भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह नाकाम

187 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय बल्लेबाजी दबाव में बिखर गई। कोई भी बल्लेबाज बड़ी साझेदारी नहीं कर सका और पूरी टीम 111 रन पर सिमट गई।

कप्तान Suryakumar Yadav की अगुवाई वाली टीम के लिए यह हार नेट रन रेट के लिहाज से भी बेहद नुकसानदेह साबित हुई।

सेमीफाइनल का गणित: अब क्या है समीकरण?

इस हार के बाद भारत की स्थिति ग्रुप-1 में बेहद नाजुक हो गई है। अब टीम को अपने बचे दोनों मुकाबले बड़े अंतर से जीतने होंगे:

26 फरवरी: भारत vs जिम्बाब्वे – MA Chidambaram Stadium

1 मार्च: भारत vs वेस्टइंडीज – Eden Gardens

साथ ही भारत को यह भी उम्मीद करनी होगी कि साउथ अफ्रीका अपने बाकी दोनों मैच (वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के खिलाफ) जीत जाए।

अगर अंक बराबर हुए तो?

अगर साउथ अफ्रीका किसी एक मुकाबले में हार जाता है और तीन टीमें चार-चार अंकों पर पहुंचती हैं, तो फैसला नेट रन रेट से होगा। ऐसे में भारत को न सिर्फ जीतना होगा, बल्कि बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी, ताकि NRR में बढ़त मिल सके।

सुपर-8 ग्रुप 1 का शेष कार्यक्रम

26 फरवरी: साउथ अफ्रीका vs वेस्टइंडीज – नरेंद्र मोदी स्टेडियम

26 फरवरी: भारत vs जिम्बाब्वे – एमए चिदंबरम स्टेडियम

1 मार्च: जिम्बाब्वे vs साउथ अफ्रीका – अरुण जेटली स्टेडियम

1 मार्च: भारत vs वेस्टइंडीज – ईडन गार्डन्स

अब भारतीय टीम के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची है। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए उसे अपने प्रदर्शन के साथ-साथ अन्य टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना होगा।