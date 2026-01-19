जोहान्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका) : दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर डोनोवन फरेरा का भारत और श्रीलंका की सह-मेजबानी में होने वाले आगामी ICC पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलना संदिग्ध है। इस प्रोटियाज क्रिकेटर को SA20 के दौरान कंधे में चोट लग गई है और उन्हें टूर्नामेंट के बाकी मैचों से बाहर कर दिया गया है।

फरेरा को यह चोट 17 जनवरी को जोबर्ग सुपर किंग्स (JSK) बनाम प्रिटोरिया कैपिटल्स (PC) SA20 मैच के दौरान फील्डिंग करते समय लगी, जब उन्होंने कवर बाउंड्री पर चौका रोकने के लिए डाइव लगाई और अपने बाएं कंधे के भार गिरे। हालांकि जोबर्ग सुपर किंग्स के खिलाड़ी बाद में स्टैंड-इन कप्तान के तौर पर बल्लेबाजी करने आए (घायल फाफ डु प्लेसिस की जगह) फरेरा ने अपनी बांह में परेशानी और सीमित मूवमेंट के कारण चोट के कारण रिटायर होने से पहले सिर्फ एक गेंद का सामना किया।

मैच के बाद उन्होंने कहा कि वह स्कैन करवाएंगे और यह चोट फ्रैक्चर है। मैच के बाद फरेरा ने कहा, '(कंधे की चोट) मुझे सच में नहीं पता। मैं सुबह स्कैन करवाऊंगा और उसके बाद देखेंगे।' फरेरा की चोट दक्षिण अफ्रीका की टी20 वर्ल्ड कप की योजनाओं के लिए एक बड़ा झटका है, जहां उन्हें फिनिशर, रिजर्व विकेटकीपर और पार्ट-टाइम गेंदबाज के रूप में चुना गया था। यह झटका ICC इवेंट से पहले दक्षिण अफ्रीका की बढ़ती चोट की चिंताओं को और बढ़ा देता है, जिसमें टोनी डी ज़ोरज़ी अभी भी हैमस्ट्रिंग की चोट से उबर रहे हैं और वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी T20I श्रृंखला के दौरान लौटने की उम्मीद है।