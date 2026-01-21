स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के पहले मैच में सूर्यकुमार यादव ने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। सूर्यकुमार ने अपने 100 T20I में टी20 क्रिकेट में 9000 रन के आंकड़े को पार कर लिया है। लंबे समय से टी20 फॉर्मेट में रन बनाने के लिए जूझ रहे सूर्यकुमार ने ना सिर्फ 9000 रन पूरे किए बल्कि अपनी फॉर्म में भी दिखाई लेकिन 22 गेंदों पर 32 रन ही बना पाए।

सूर्यकुमार के 9000 रन पूरे

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20I से पूर्व सूर्यकुमार को महज 25 रन की जरूरत थी। अब वह इस आंकड़े तक पहुंचने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले विराट कोहली, रोहित शर्मा और शिखर धवन टी20 में 9000 रन बना चुके हैं।

सूर्यकुमार यादव के टी20 आंकड़े

346 मैच

320 इनिंग्स

8,975 रन

औसत 34.78

स्ट्राइक रेट 152 से अधिक

6 शतक और 59 अर्धशतक

भारतीय टी20 क्रिकेट के सबसे बड़े रन स्कोरर

भारत के लिए टी20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है, जिन्होंने 414 मैचों में 13,543 रन बनाए हैं। दूसरे स्थान पर रोहित शर्मा हैं, जिनके खाते में 463 मैचों में 12,248 रन दर्ज हैं। वहीं शिखर धवन 334 मैचों में 9,797 रन बनाकर तीसरे नंबर पर हैं।