एडिलेड : भारत की स्टार बल्लेबाज Jemimah Rodrigues ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 2500 रन पूरे कर एक खास उपलब्धि हासिल की। उन्होंने यह मुकाम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के निर्णायक मुकाबले में हासिल किया, जो Adelaide Oval में खेला जा रहा है।

118वें मैच में रचा कीर्तिमान

तीसरे टी20I में नंबर 3 पर बल्लेबाज़ी करने उतरी जेमिमा के नाम इस मैच से पहले 104 पारियों में 2492 रन दर्ज थे। अपने 118वें टी20I मुकाबले में उन्होंने पारी के पांचवें ओवर में Kim Garth की गेंद पर चौका लगाकर 2500 रन का आंकड़ा पार किया। भारत ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी का फैसला किया था।

चौथी भारतीय महिला बल्लेबाज बनीं

जेमिमा महिला टी20I में 2500 रन पूरे करने वाली चौथी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। उनसे पहले कप्तान Harmanpreet Kaur, उपकप्तान Smriti Mandhana और ओपनर Shafali Verma यह उपलब्धि हासिल कर चुकी हैं।

दिलचस्प बात यह है कि मंडाना ने इसी सप्ताह कैनबरा टी20I में 23 गेंदों पर 29 रन बनाते हुए 2500 रन पूरे किए थे। जेमिमा और मंडाना दोनों ही महिला प्रीमियर लीग (WPL) में Delhi Capitals की ओर से साथ खेलती हैं।

हरमनप्रीत और पेरी के नाम भी बड़ा रिकॉर्ड

सीरीज के दौरान कप्तान हरमनप्रीत कौर ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। 19 फरवरी को अपने 356वें अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में उन्होंने न्यूज़ीलैंड की दिग्गज Suzie Bates को पीछे छोड़ते हुए महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया।

इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की स्टार ऑलराउंडर Ellyse Perry 350 अंतरराष्ट्रीय मैच पूरे कर इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। वह 350 मैच खेलने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ी भी बनीं और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 20 साल पूरे किए।

सीरीज का रोमांच

सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने Australia women's national cricket team को 133 रन पर समेट दिया था। इसके बाद भारत ने 5.1 ओवर में 50/1 का स्कोर बना लिया था, तभी बारिश ने खेल रोक दिया। डकवर्थ-लुईस (DLS) के आधार पर भारत को विजेता घोषित किया गया और टीम ने 1-0 की बढ़त बना ली।

कैनबरा के Manuka Oval में खेले गए दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने जोरदार वापसी की। Georgia Voll की आक्रामक 88 रन की पारी की बदौलत मेजबानों ने मजबूत स्कोर खड़ा किया। जवाब में भारत ने तेज शुरुआत की, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज़ों ने लय बदलते हुए भारतीय बल्लेबाज़ी क्रम को ध्वस्त कर दिया और सीरीज 1-1 से बराबर कर दी।

निर्णायक मुकाबले में दमदार शुरुआत

तीसरे और अंतिम टी20I में भारतीय टीम 12 ओवर में 101/1 के स्कोर तक पहुंच चुकी थी। Smriti Mandhana के शानदार अर्धशतक और जेमिमा की आक्रामक बल्लेबाज़ी ने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया।