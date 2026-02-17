चेन्नई (तमिलनाडु) : न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने कॉलिन मुनरो की बराबरी करते हुए T20I क्रिकेट के इतिहास में टीम के दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। फिलिप्स ने यह उपलब्धि चेन्नई में कनाडा के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप मैच के दौरान हासिल की। ​​अपनी पारी के दौरान फिलिप्स ने सिर्फ 36 गेंदों में 76* रन बनाते हुए 4 चौके और 6 छक्के लगाए। अब फिलिप्स के नाम 107 छक्के हैं, जो उन्हें मुनरो की बराबरी पर ले आते हैं।

पूर्व बैट्समैन मार्टिन गप्टिल जो लंबे समय तक कीवी व्हाइट-बॉल टीम के अहम खिलाड़ी रहे, अपनी टीम के लिए 173 छक्कों के साथ रिकॉर्ड रखते हैं। टूर्नामेंट में अब तक फिलिप्स ने तीन पारियों में 59.50 के औसत और 185 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 119 रन बनाए हैं, जिसमें उनके नाम एक फिफ्टी भी है।

मैच की बात करें तो कनाडा ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। युवराज समरा की रिकॉर्ड तोड़ सेंचुरी, जिससे वह टी20 विश्व कप इतिहास के सबसे कम उम्र के सेंचुरी बनाने वाले बन गए (65 गेंदों में 110 रन, 11 चौकों और छह छक्कों की मदद से) और कप्तान दिलप्रीत बाजवा (39 गेंदों में 36 रन, चार चौकों की मदद से) ने कनाडा को 20 ओवर में 173/2 का स्कोर बनाने में मदद की।

लक्ष्य हासिल करने के दौरान कीवी टीम ने टिम सीफर्ट (6) और फिन एलन (आठ गेंदों में 21 रन, दो चौके और एक छक्का) को जल्दी खो दिया और 30/2 पर आ गई, लेकिन फिलिप्स (36 गेंदों में 76*, चार चौके और छह छक्के) और रचिन रवींद्र (39 गेंदों में 59*, चार चौके और तीन छक्के) ने 146 रन की पार्टनरशिप करके न्यूजीलैंड को 15.1 ओवर में जीत दिला दी। फिलिप्स को 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड दिया गया। न्यूजीलैंड अब तीन जीत और तीन हार के साथ अपने ग्रुप में दूसरे स्थान पर है और साउथ अफ्रीका के साथ सुपर एट्स में सफलतापूर्वक पहुंच गया है।