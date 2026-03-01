स्पोर्ट्स डेस्क : आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी ने इतिहास रच दिया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए मैच में उन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। एनगिडी ने तबरेज शम्सी को पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की। इस प्रदर्शन ने न सिर्फ उनकी निरंतरता को साबित किया, बल्कि मौजूदा टूर्नामेंट में उनकी शानदार फॉर्म को भी उजागर किया।

शम्सी को पीछे छोड़कर नंबर-1 बने एनगिडी

Lungi Ngidi ने जिम्बाब्वे के खिलाफ चार ओवर में 29 रन देकर एक विकेट लिया और इसी के साथ वह T20I में दक्षिण अफ्रीका के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। 63 मैचों में अब उनके नाम 90 विकेट दर्ज हैं। उनका औसत 20.48 का है, जबकि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/39 रहा है। उन्होंने इस मामले में स्पिनर Tabraiz Shamsi को पीछे छोड़ा, जिनके नाम 70 मैचों में 89 विकेट हैं। शम्सी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/24 रहा है। दोनों गेंदबाजों के बीच यह रिकॉर्ड लंबे समय से चर्चा में था, जिसे आखिरकार एनगिडी ने अपने नाम कर लिया।

मौजूदा वर्ल्ड कप में भी शानदार फॉर्म

T20 वर्ल्ड कप 2026 में एनगिडी का प्रदर्शन लगातार प्रभावशाली रहा है। वह अब तक 13.75 की औसत से 12 विकेट ले चुके हैं और एक बार चार विकेट हॉल भी दर्ज कर चुके हैं। टूर्नामेंट में वह दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में शामिल हैं। उनकी सटीक लाइन-लेंथ और डेथ ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी दक्षिण अफ्रीका की सफलता की बड़ी वजह रही है।

जिम्बाब्वे की संघर्षपूर्ण पारी

मैच में ज़िम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन शुरुआत खराब रही और टीम 11.4 ओवर में 87/5 के स्कोर पर लड़खड़ा गई। कप्तान सिकंदर रज़ा ने एक छोर संभाले रखा और 43 गेंदों में 73 रन की तेज पारी खेली, जिसमें आठ चौके और चार छक्के शामिल थे। रजा ने क्लाइव मंडाडे के साथ 39 रन की साझेदारी की, जिससे टीम 20 ओवर में 153/7 तक पहुंच सकी। मंडाडे ने 20 गेंदों में 26 रन बनाए।

दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों का दबदबा

दक्षिण अफ्रीका की ओर से युवा पेसर क्वेना मापाखा ने 2/21 का प्रभावी स्पेल डाला, जबकि कॉर्बिन बॉश ने 2/40 के आंकड़े दर्ज किए। एनगिडी का नियंत्रण और अनुभव बाकी गेंदबाजों के लिए मार्गदर्शक साबित हुआ।