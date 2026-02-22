स्पोर्ट्स डेस्क : भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज Shikhar Dhawan ने आयरलैंड की Sophie Shine के साथ शादी कर जीवन की नई पारी की शुरुआत की। 21 फरवरी को आयोजित इस समारोह में क्रिकेट जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं।

रोहित शर्मा पत्नी रितिका के साथ पहुंचे

धवन की शादी में उनके करीबी दोस्त Rohit Sharma अपनी पत्नी रितिका सजदेह के साथ शामिल हुए। रोहित और धवन की जोड़ी ने टीम इंडिया के लिए कई यादगार पारियां खेली हैं और उनकी दोस्ती लंबे समय से चर्चा में रही है।

Rohit Sharma × Shikhar Dhawan! ❤



The Re - Union of Indian opening pairs.

सुरेश रैना और अन्य सितारों की मौजूदगी

पूर्व भारतीय बल्लेबाज Suresh Raina भी अपनी पत्नी के साथ शादी समारोह में पहुंचे। दोनों ने साथ में टीम इंडिया के लिए कई मुकाबले खेले हैं। इसके अलावा इरफान पठान और बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला भी समारोह में नजर आए।

Participated in wedding of cricketer shikhar Dhawan. Wishing a happy married life to him.⁦@SDhawan25⁩ ⁦@ImRo45⁩ ⁦@IrfanPathan⁩ pic.twitter.com/P3qHe2a9fe — Rajeev Shukla (@ShuklaRajiv) February 21, 2026

विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर दी बधाई

हालांकि Virat Kohli समारोह में शामिल नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए धवन को शुभकामनाएं दीं। धवन की शादी की तस्वीर पर कोहली ने कमेंट किया — 'मुबारकां जट जी.' उनका यह कमेंट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

धवन का अंतरराष्ट्रीय करियर

2010 में डेब्यू करने वाले धवन ने भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में अहम योगदान दिया:

34 टेस्ट – 2315 रन

167 वनडे – 6793 रन

68 टी20I – 1759 रन; उन्होंने जुलाई 2021 में अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था।