स्पोर्ट्स डेस्क : Tristan Stubbs ने ICC Men's T20 World Cup के सुपर-8 मुकाबले में भारत के खिलाफ इतिहास रच दिया। अहमदाबाद के Narendra Modi Stadium में खेले गए इस मैच में स्टब्स टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में तीन कैच लेने वाले पहले गैर-विकेटकीपर फील्डर बन गए।

यह अनोखी उपलब्धि उन्होंने 15वें ओवर में हासिल की। केशव महाराज की गेंदबाजी के दौरान लॉन्ग-ऑफ और लॉन्ग-ऑन पर फील्डिंग करते हुए स्टब्स ने हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह और अर्शदीप सिंह के कैच लपके।

पहले सिर्फ विकेटकीपर ने किया था ऐसा

स्टब्स से पहले यह कारनामा न्यूजीलैंड के विकेटकीपर मिशेल हे ने 2024 में श्रीलंका के खिलाफ किया था, लेकिन किसी गैर-विकेटकीपर फील्डर द्वारा एक ओवर में तीन कैच लेने का यह पहला मामला है।

बल्ले से भी दिखाया दम

स्टब्स ने सिर्फ फील्डिंग में ही नहीं, बल्कि बल्लेबाजी में भी कमाल किया। डेविड मिलर के आउट होने के बाद उन्होंने जिम्मेदारी संभाली और 24 गेंदों पर नाबाद 44 रन बनाए। पारी के अंत में उन्होंने हार्दिक पांड्या की गेंद पर लगातार दो छक्के जड़कर टीम का स्कोर 187/7 तक पहुंचाया।

भारत के खिलाफ जारी है शानदार फॉर्म

दिलचस्प बात यह है कि स्टब्स ने वार्म-अप मैच में भी भारत के खिलाफ 21 गेंदों पर नाबाद 45 रन बनाए थे। हालांकि उस मैच में उनकी टीम 241 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 210/7 तक ही पहुंच सकी थी।

1000 टी20I रन के करीब

स्टब्स अब एक और उपलब्धि के करीब हैं। उन्हें 1000 टी20 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे करने के लिए 83 रनों की जरूरत है। ऐसा करने पर वे दक्षिण अफ्रीका के 11वें खिलाड़ी बन जाएंगे जो इस क्लब में शामिल होंगे।

अगला मुकाबला वेस्टइंडीज से

दक्षिण अफ्रीका का अगला मैच 26 फरवरी को वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में ही होगा। शाई होप की कप्तानी वाली टीम के खिलाफ जीत से सेमीफाइनल का रास्ता लगभग साफ हो सकता है।

स्टब्स का वेस्टइंडीज के खिलाफ रिकॉर्ड भी शानदार है। पांच पारियों में उन्होंने 183 रन बनाए हैं, औसत 45.75 और स्ट्राइक रेट 161.94 रहा है। उन्होंने उनके खिलाफ एक अर्धशतक भी जड़ा है।