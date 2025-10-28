कैनबरा: टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने घायल बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की सेहत को लेकर बड़ी अपडेट दी है। उन्होंने बताया कि अय्यर अब स्थिर हैं और फोन पर जवाब भी दे रहे हैं। अय्यर को सिडनी में तीसरे वनडे के दौरान लगी स्प्लीन (प्लीहा) की चोट के बाद ICU में भर्ती कराया गया था।

सूर्यकुमार ने कहा, 'हमने उनसे बात की। पहले दिन जब हमें चोट की खबर मिली, तो मैंने उन्हें फोन किया लेकिन उनके पास फोन नहीं था। फिर मैंने हमारे फिजियो कमलेश से बात की, उन्होंने बताया कि वह स्थिर हैं। अब दो दिन से हम संपर्क में हैं और श्रेयस खुद फोन पर जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब है कि उनकी स्थिति बेहतर है। डॉक्टर उनके साथ हैं और अगले कुछ दिनों तक निगरानी में रहेंगे।'

उन्होंने आगे कहा, 'अगर वह फोन पर रिप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब सब ठीक है। वह धीरे-धीरे रिकवर कर रहे हैं और स्थिति पहले से काफी बेहतर है।'

बीसीसीआई ने पहले ही पुष्टि की थी कि अय्यर की प्लीहा में घाव (फटने जैसी चोट) आई थी, जिसके कारण उन्हें सिडनी के अस्पताल में भर्ती किया गया। हालांकि, अब वह ICU से बाहर आ चुके हैं और मेडिकल टीम उनकी रिकवरी पर करीब से नजर रख रही है।

सूर्यकुमार ने साथ ही नितीश रेड्डी की फिटनेस को लेकर भी जानकारी दी, जो एडिलेड में दूसरे वनडे के दौरान लेफ्ट क्वाड्रिसेप्स इंजरी के कारण तीसरा मैच नहीं खेल पाए थे। उन्होंने कहा, 'नितीश अब ठीक हैं। कल उन्होंने नेट्स में रनिंग और बैटिंग की। आज आराम करना चाहा क्योंकि यह वैकल्पिक अभ्यास सत्र था, लेकिन वह टीम मीटिंग के लिए ग्राउंड पर आए — इसका मतलब है कि वह टीम के साथ जुड़े रहना चाहते हैं।'