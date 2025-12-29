नई दिल्ली: भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल को लेकर पूर्व इंग्लैंड स्पिनर मोंटी पनेसर ने कड़ी आलोचना की है। पनेसर का मानना है कि गिल में प्रतिभा तो भरपूर है, लेकिन वह अक्सर लापरवाह (लेज़ी) शॉट्स खेलते हैं और पूर्व कप्तान विराट कोहली जैसी आक्रामकता और तीव्रता उनमें नजर नहीं आती।

ऑल-फॉर्मेट कप्तानी शुभमन के लिए बोझ: पनेसर

मोंटी पनेसर का कहना है कि शुभमन गिल को तीनों फॉर्मेट की कप्तानी सौंपना उनके लिए बोझ साबित हो सकता है। उन्होंने गिल को लेकर ANI से कहा, 'वह एक आत्मसंतुष्ट खिलाड़ी हैं। उनमें काफी टैलेंट है, लेकिन मैच के दौरान वह लापरवाह शॉट खेलने लगते हैं। विराट कोहली की तरह हर फॉर्मेट में आक्रामकता और ऊर्जा उनमें नहीं दिखती। उनके लिए ऑल-फॉर्मेट कप्तानी बहुत ज्यादा है।'

गौतम गंभीर की रेड-बॉल कोचिंग पर भी सवाल

पनेसर ने भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर की भी आलोचना की, खासतौर पर रेड-बॉल क्रिकेट को लेकर। हालांकि उन्होंने माना कि गंभीर व्हाइट-बॉल क्रिकेट में एक सफल कोच हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनके कामकाज से वह संतुष्ट नहीं हैं। 'गौतम गंभीर व्हाइट-बॉल क्रिकेट में अच्छे कोच हैं क्योंकि वहां उन्हें सफलता मिली है, लेकिन रेड-बॉल क्रिकेट के लिए उन्हें रणजी ट्रॉफी में जाकर काम करना चाहिए और घरेलू कोचों से सीखना चाहिए कि टेस्ट टीम कैसे बनाई जाती है।'

भारत की टेस्ट टीम को कमजोर मानते हैं पनेसर

पनेसर का मानना है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भारत की मौजूदा टेस्ट टीम कमजोर हो गई है। उन्होंने कहा, 'फिलहाल भारतीय टेस्ट टीम कमजोर है। जब तीन बड़े खिलाड़ी संन्यास लेते हैं, तो बाकी खिलाड़ियों को तैयार रखने में समय लगता है। यह आसान नहीं होता।'

युवा खिलाड़ियों और IPL संस्कृति पर तीखी टिप्पणी

पूर्व इंग्लिश स्पिनर ने भारतीय युवाओं पर भी कड़ा हमला बोला। उनका कहना है कि खिलाड़ी आईपीएल में पैसा कमाने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, बजाय रेड-बॉल क्रिकेट में मेहनत करने के। 'खिलाड़ी IPL खेलना चाहते हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट चाहते हैं और टी20 व वनडे पर फोकस करते हैं। चार दिवसीय क्रिकेट में मेहनत और धैर्य चाहिए। टेस्ट क्रिकेट में पैसा कम मिलता है, इसलिए खिलाड़ियों का फोकस भी प्रभावित होता है।'

रणजी सिस्टम कमजोर, वापसी के लिए चाहिए धैर्य

पनेसर ने कहा कि मौजूदा समय में रणजी ट्रॉफी सिस्टम कमजोर है और भारत को टेस्ट क्रिकेट में मजबूती से वापसी के लिए धैर्य रखना होगा। हालिया घरेलू सीरीज में क्लीन स्वीप झेलने के बाद भारत पॉइंट्स टेबल में छठे स्थान पर है। टीम ने अब तक 4 मैच जीते, 4 हारे और 1 ड्रॉ किया है।